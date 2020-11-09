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- derbisinin tarihi açıklandı!

'de 10. hafta oynanacak - derbisinin tarihi belli oldu. Öte yandan , Süper Lig'de corona virüsü vakaları nedeniyle ertelenen Hatayspor - Erzurumspor ve depremi nedeniyle ertelenen - maçlarının da yeni günlerini açıkladı.

Giriş Tarihi: 9.11.2020 21:20 Son Güncelleme: 9.11.2020 21:45 ABONE OL
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin tarihi açıklandı!

Süper Lig'de 10. hafta oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu. Öte yandan TFF, Süper Lig'de corona virüsü vakaları nedeniyle ertelenen Hatayspor - BB Erzurumspor ve İzmir depremi nedeniyle ertelenen Göztepe - Alanyaspor maçlarının da yeni günlerini açıkladı.

Programa göre Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi 29 Kasım Pazar günü 19:00'da oynanacak. Atakaş Hatayspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Göztepe-Aytemiz Alanyaspor maçları için de TFF'den açıklama geldi.

İşte TFF'den yapılan açıklama
Süper Lig'de daha önce ertelenen iki karşılaşmanın programı belli oldu.

Covid-19 sebebiyle ertelenen Atakaş Hatayspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor Süper Lig 5. Hafta karşılaşması ve İzmir'de yaşanan deprem felaketi nedeniyle ertelenen Göztepe-Aytemiz Alanyaspor 7. hafta müsabakası 9 Aralık Çarşamba günü oynanacak.

İki karşılaşmanın başlama saati de 19.30 olarak belirlendi.

İŞTE 9, 10 VE 11. HAFTANIN PROGRAMI




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Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin tarihi açıklandı!
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