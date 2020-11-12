Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, beIN Sports'a verdiği röportajda Cenk Tosun'un transferini istediklerini ifade etti.
Milli forvetin siyah-beyazlı takıma dönme şansı olması durumunda değerlendireceklerini belirten Çebi, "Cenk Tosun, bir kulübe bağlı durumda, Dün izledim sakatlığı geçmiş, daha çok başarılı olmasını isterim. Beşiktaş'ta top oynama şansı olursa bunu denemek isterim. İstediğim bir futbolcu" ifadelerini kullandı.
Golcü oyuncu uzun süren sakatlığının ardından Premier Lig'de yeniden Everton formasıyla boy göstermeye başladı.