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Son dakika: etmek istedikleri ismi açıkladı

Başkanı , bir dönem siyah-beyazlı takımın formasını giyen 'un transferi hakkında konuştu. ekiplerinden Everton'ın oyuncusu olan milli futbolcunun son durumuna değinen Çebi, "Cenk Tosun, bir kulübe bağlı durumda, Dün izledim sakatlığı geçmiş, daha çok başarılı olmasını isterim. Beşiktaş'ta top oynama şansı olursa bunu denemek isterim. İstediğim bir futbolcu" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 12.11.2020 13:28 Son Güncelleme: 12.11.2020 13:58 ABONE OL
Son dakika: Ahmet Nur Çebi transfer etmek istedikleri ismi açıkladı

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, beIN Sports'a verdiği röportajda Cenk Tosun'un transferini istediklerini ifade etti.

Milli forvetin siyah-beyazlı takıma dönme şansı olması durumunda değerlendireceklerini belirten Çebi, "Cenk Tosun, bir kulübe bağlı durumda, Dün izledim sakatlığı geçmiş, daha çok başarılı olmasını isterim. Beşiktaş'ta top oynama şansı olursa bunu denemek isterim. İstediğim bir futbolcu" ifadelerini kullandı.

Golcü oyuncu uzun süren sakatlığının ardından Premier Lig'de yeniden Everton formasıyla boy göstermeye başladı.


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Son dakika: Ahmet Nur Çebi transfer etmek istedikleri ismi açıkladı
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