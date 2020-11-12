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Son dakika: 'ta 5 futbolcuda Covid-19'a rastlandı!

Son dakika haberleri... Beşiktaş Kulübü, 3 oyuncusunda yeni tip corona virüsü (Covid-19) test sonuçlarının pozitif çıktığını, ülkelerinin milli takımında yer alan iki futbolcusunda da pozitif bulguya rastlandığını açıkladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 12.11.2020 21:08 Son Güncelleme: 12.11.2020 21:20 ABONE OL

Beşiktaş Kulübü, son yapılan corona virüsü (Covid-19) testlerinde 5 futbolcusunun testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpte toplamda 8 futbolcu corona virüsüne yakalandı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

Teknik heyetimiz ve futbolcularımız ile BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde görevli idari personelimize bugün Covid-19 PCR testi uygulanmıştır.

Yapılan testler neticesinde, biri çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren kadro dışında olan oyuncumuz olmak üzere toplam üç futbolcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır.

Ayrıca, milli maçlar nedeniyle ülkelerinin milli takım kamplarında yer alan iki futbolcumuzun Covid-19 PCR testlerinde pozitif bulguya rastlandığı tarafımıza bildirilmiştir.

Tarama testleri pozitif sonuç veren futbolcularımızın; takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır.

Kulübümüz tarafından yapılan son iki tarama testinin yanı sıra, milli takım kamplarında yapılan testler neticesinde Futbol Takımımızda Covid-19 pozitif teşhisi konulan futbolcu sayısı sekize yükselmiştir.

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Son dakika: Beşiktaş'ta 5 futbolcuda Covid-19'a rastlandı!
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