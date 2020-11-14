Akbaba’ya yeni sözleşme

Teknik direktör Fatih Terim’in üst üste yaşadığı sakatlıklara rağmen vazgeçemediği 28 yaşındaki yıldız futbolcuya, ocak ayında yeni mukavele ve 6-7 milyon TL civarında ücret önerilecek.
Giriş Tarihi: 14.11.2020ABONE OL
Fatih Terim'in gelecek planları arasında yer alan Emre Akbaba'nın sezon sonunda bitecek sözleşmesi en geç devre arasında uzatılacak. Garantiücreti 1 milyon 750 bin Euro olarakyazılsa da Euro kuru 5.2'ye sabitlenenEmre, sarı-kırmızılı kulüpten yıllık 9.2milyon TL alıyor. 28 yaşındaki oyuncunun yeni sözleşmesinde ücreti tamamen TL'ye çevrilecek ve kendisinden maddi anlamda fedakarlık yapması istenecek.
İMZA ATMAYA HAZIR
Emre Akbaba'ya önerilmesi düşünülen rakam ise 6-7 milyon TL seviyesinde. Emre'nin teklif gelmesihalinde pazarlık yapmadan Galatasaray'lasözleşmesini uzatmaya hazırolduğu öğrenildi.