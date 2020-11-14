Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Akbaba’ya yeni sözleşme

’ya yeni sözleşme

Teknik direktör ’in üst üste yaşadığı sakatlıklara rağmen vazgeçemediği 28 yaşındaki yıldız futbolcuya, ocak ayında yeni mukavele ve milyon TL civarında ücret önerilecek.

Giriş Tarihi: 14.11.2020 ABONE OL
Akbaba’ya yeni sözleşme
Fatih Terim'in gelecek planları arasında yer alan Emre Akbaba'nın sezon sonunda bitecek sözleşmesi en geç devre arasında uzatılacak. Garanti ücreti 1 milyon 750 bin Euro olarak yazılsa da Euro kuru 5.2'ye sabitlenen Emre, sarı-kırmızılı kulüpten yıllık 9.2 milyon TL alıyor. 28 yaşındaki oyuncunun yeni sözleşmesinde ücreti tamamen TL'ye çevrilecek ve kendisinden maddi anlamda fedakarlık yapması istenecek.

İMZA ATMAYA HAZIR
Emre Akbaba'ya önerilmesi düşünülen rakam ise 6-7 milyon TL seviyesinde. Emre'nin teklif gelmesi halinde pazarlık yapmadan Galatasaray'la sözleşmesini uzatmaya hazır olduğu öğrenildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA HABERİ: "Dayanılacak gibi değil" demişti… Koronavirüse yakalanan İkbal Gürpınar’dan sağlık durumu ile ilgili haber var!
SON DAKİKA: Katil fay hattı Marmara'yı da etkileyecek! İstanbul depremi hakkında uzmanlardan dikkat çeken açıklama! "Eğer o fay hattı kırılırsa 7.5'lik deprem..."
SON DAKİKA | Altın fiyatları çakıldı! Altın fiyatları neden düştü? 3 uzmandan flaş altın yorumu geldi…
Son dakika haberi: Corona virüsle ilgili dikkat çeken uyarı geldi: "O kokuyu duyuyorsanız korkun!"
Kanser hastası 5 yaşındaki oğlunu hastane kapısında terk eden anneyi Esra Erol buldu
Koronavirüse karşı adeta bir kalkan niteliğinde: İşte akciğerleri temizleyen en etkili besin...
ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA HAREKETLİLİK- 13 Kasım Bugün gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
SON DAKİKA HABER: Canlı yayın sonrası kalp krizi geçirmişti! Mustafa Topaloğlu'nun sağlık durumu ile ilgili oğlundan açıklama! Kalp krizi geçirdi, anjiyo oldu...
Son dakika... Pazarcı, eşi ve kızını öldürüp, kendisini ihbar etti! Pes dedirten açıklama
Petek Ertüre Ali Ağaoğlu’dan sonra aşkı Serdar Oral’da buldu! Yeni bir aşka yelken açtı…
ARKADAŞINA GÖNDER
Akbaba’ya yeni sözleşme
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA