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'ta rota yeniden Mandzukic

Devre arası döneminde kadrosuna mutlaka bir golcü almayı planlayan , 'un 'de kalma kararı sonrasında rotayı yeniden Mandzukic'e çevirdi. , Hırvat yıldız için şartları zorlayacak.

Giriş Tarihi: 15.11.2020 12:41 ABONE OL
Beşiktaş'ta rota yeniden Mandzukic

Beşiktaş'ta ocak ayı transfer döneminde kadroya katılacak golcü için yeni hedef belirlendi.

Başkan Ahmet Nur Çebi'nin "Cenk Tosun'u isteriz" sözleri üzerine transfer komitesi çalışmalara başlamak üzereyken, milli oyuncunun babası, oğlunun İngiltere'den ayrılmayı düşünmediğini söylemesi hayal kırıklığına sebep oldu.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre yaşanan bu gelişme sonrası Kartal, rotayı Mandzukic'e çevirdi. Katar'da oynayan yıldız oyuncu için harekete geçilecek.

KATAR'DA OYNUYOR

Katar'ın Ed-Dehil takımında forma giyen Hırvat yıldız Mandzukic'in alınabilmesi için yönetim şartları zorlamaya hazır durumda.

Beşiktaş, transferin son gününde Mandzukic ile kıran kırana pazarlık yapmış, Hırvat yıldız ve menajeri, Beşiktaşlı yöneticilerle 3-4 kez görüntülü olarak görüşmüştü.

Oyuncu ve menajeri büyük ölçüde ikna edilmiş ve Mandzukic, senelik 2.5 milyon euro garanti ücret ve 2 senelik sözleşme teklifine 'evet' demişti. Ancak tecrübeli forvetin 3 milyon euro'luk imza parası istemesi transferin gerçekleşmemesine neden olmuştu.

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Beşiktaş'ta rota yeniden Mandzukic
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