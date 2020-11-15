Beşiktaş'ta mecburi revizyon

Milli aranın ardından Başakşehir ve Fenerbahçe ile art arta iki kritik maça çıkacak olan Beşiktaş'ta 8 futbolcunun Koronavirüs nedeniyle izolasyonda olması, kaleci Ersin'in cezası ve sakatlıklar teknik heyeti zor durumda bıraktı. İlk 11'i belirlemeye çalışan teknik direktör Sergen Yalçın'ın bir başka sorunu ise antrenmanlara kaleciler dahil toplamda 14 futbolcunun çıkması.



GÖZLER İZOLASYON SÜRESİNDE

Deneyimli hoca Başakşehir maçı için sil baştan kadro kurmaya çalışacak. Sergen Yalçın'ın ön liberoda görev yapan Josef de Souza'yı stopere çekip Montero ile birlikte oynatmayı planladığı, Dorukhan Toköz'ü ise sağ bek olarak sahaya sürmeyi düşündüğü öğrenildi. İzolasyon süresinin 10 güne çekilmesi ve yeni testlerin negatif çıkması halinde Yalçın, en azından defans bloğunda rahatlamış olacak.



KENDİNİZİ TOPARLAYIN

Üst üste gelen Koronavirüs vakaları siyah-beyazlı takımda tedirginliğe neden olurken teknik direktör Sergen Yalçın, tek günlük izini ikiye çıkardı. Deneyimli çalıştırıcı, evlere dağılmadan önce talebeleriyle yaptığı toplantıda, "Pazartesi (Yarın) herkes tesislere toparlanmış ve hazır olarak gelsin. Bu süreçte dinlenin, kendinize vakit ayırın. Zor dönemden geçiyoruz ama atlatacağız" ifadelerini kullandı.







NİHAYET İYİ BİR HABER...

Sağ bacak arka baldırından yaşadığı sakatlık nedeniyle 29 Ekim tarihinden bu yana takımdan ayrı kalan ve iki maçta forma giyemeyen Gökhan Töre'nin büyük bir ihtimalle Medipol Başakşehir maçına yetişeceği belirtildi. Çalışmalarını salonda sürdüren yıldız futbolcunun, yarından itibaren antrenmanlarda takımla birlikte yer alması bekleniyor.



FUTBOLCULARIN F1 FAVORİLERİ FARKLI

Beşiktaşlı futbolcular, Formula1 Türkiye GP'si için favorilerini açıkladı. Josef De Souza, Lewis Hamilton; Utku Yuvakuran, Sebastian Vettel; Atiba Hutchinson, Alexsander Albon; Rachid Ghezzal ise Charles Leclerc tahmininde bulundu.