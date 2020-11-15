Mühendislik harikası!

Fenerbahçe'de Gökhan Gönül'ün MR'ında ikinci derece yırtık tespit edilmesinin ardından sarı-lacivertlilerde bu sezon kasık/adale sakatlığı sayısı 5'e çıktı. Ancak sarı-lacivertliler, sezon başında yaptığı kadro mühendisliğiyle sakatlıklara rağmen eksik kalmama konforunu yaşıyor.Emre Belözoğlu ile Erol Bulut, yaptıkları ilk toplantıda transfer döneminde geniş kadro kurma konusunda fikir birliğine varmıştı. Belözoğlu ve Bulutgörüşünde birleşti.Ardından Fenerbahçe'nin toplam 18 transfer yaptı. Gönül dışındavesakatlık yaşayan isimler oldu. Ancak bu isimlerden sadece Gökhan'ın Gençlerbirliği maçında oynamayacağı ifade edildi. Testi pozitif çıkan Valencia haricindeki diğer isimler maça kadar hazır hale gelecek ve teknik direktör Bulut, elindeki tüm yıldızları kullanabilecek.Gribal enfeksiyon nedeniyle Ekvador Milli Takım'ın kadrosundan çıkarılan ve önceki gün negatif olduğu açıklanan Valencia'dan kötü haber geldi. Yıldız futbolcunun dün yapılan testinin pozitif olduğu bildirildi. F.Bahçe'den yapılan açıklamada, "Ülkesinin milli takımında olan futbolcumuz Enner Valencia'nın Covid-19 testi pozitif çıkmıştır" denildi.Daha önce 5 vakanın yaşandığı sarılacivertlilerin 'Gelişim Takımı'nda ise 8 oyuncuda pozitif vaka tespit edildi.