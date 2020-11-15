Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Mühendislik harikası!

Mühendislik harikası!

’le birlikte bu sezon 5. kasık/adale sakatlığı yaşayan , kurulan geniş kadro sayesinde eksikleri hissetmiyor.

VOLKAN DEMİR
Giriş Tarihi: 15.11.2020 ABONE OL
Mühendislik harikası!
Fenerbahçe'de Gökhan Gönül'ün MR'ında ikinci derece yırtık tespit edilmesinin ardından sarı-lacivertlilerde bu sezon kasık/adale sakatlığı sayısı 5'e çıktı. Ancak sarı-lacivertliler, sezon başında yaptığı kadro mühendisliğiyle sakatlıklara rağmen eksik kalmama konforunu yaşıyor.
Emre Belözoğlu ile Erol Bulut, yaptıkları ilk toplantıda transfer döneminde geniş kadro kurma konusunda fikir birliğine varmıştı. Belözoğlu ve Bulut "Lig-kupa derken çok kısa zamanda çok fazla maç oynanacak. Bu nedenle sakatlık sayısı artacak. Bunları hesaba katarak bir kadro kurmak zorundayız" görüşünde birleşti.

SADECE GÖKHAN YOK
Ardından Fenerbahçe'nin toplam 18 transfer yaptı. Gönül dışında Mert Hakan, Sosa, Samatta ve Tolga sakatlık yaşayan isimler oldu. Ancak bu isimlerden sadece Gökhan'ın Gençlerbirliği maçında oynamayacağı ifade edildi. Testi pozitif çıkan Valencia haricindeki diğer isimler maça kadar hazır hale gelecek ve teknik direktör Bulut, elindeki tüm yıldızları kullanabilecek.

ENNER VALENCİA POZİTİF ÇIKTI
Gribal enfeksiyon nedeniyle Ekvador Milli Takım'ın kadrosundan çıkarılan ve önceki gün negatif olduğu açıklanan Valencia'dan kötü haber geldi. Yıldız futbolcunun dün yapılan testinin pozitif olduğu bildirildi. F.Bahçe'den yapılan açıklamada, "Ülkesinin milli takımında olan futbolcumuz Enner Valencia'nın Covid-19 testi pozitif çıkmıştır" denildi. Kadın Basketbol Takımı'nda da 2 oyuncuya Koronavirüs teşhisi konuldu. Daha önce 5 vakanın yaşandığı sarılacivertlilerin 'Gelişim Takımı'nda ise 8 oyuncuda pozitif vaka tespit edildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Covid-19'a karşı adeta bir kalkan niteliğinde: İşte akciğerleri temizlemede en etkili besin...
Corona virüs belirtileri arasında olabilir! O ağrılara dikkat!
SON DAKİKA HABERİ: Marmara'daki depremin şiddeti 7.5 olabilir... Beklenen büyük İstanbul depremi için korkutan senaryo!
Son dakika haberi: Uzman isimden dikkat çeken corona virüs uyarısı! "O kokuyu duyuyorsanız korkun!"
Son dakika haberi: Kargo ile müstehcen fotoğraflar gönderdi: Seni rezil ederim... Eşini ikna edemeyince şantaj yaptı!
ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA HAREKETLİLİĞİ! 14 Kasım bugün 22 ayar bilezik, yarım, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
Duygu Sarışın’ın yeni imajına sosyal medyadan beğeni yağdı! Kanser hastalarına saçlarını bağışladı!
Masterchef eleme adayları kimler oldu? 14 Kasım 2020 Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı?
Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 14 Kasım MPİ Milli Piyango Online ile Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranı!
Sosyal medyada herkes bu diziyi konuşuyor! Bir Başkadır konusu ne, oyuncuları kim? Netflix'in yeni Türk dizisi Bir Başkadır büyük beğeni topladı
ARKADAŞINA GÖNDER
Mühendislik harikası!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA