Alın terine ve emeğe saygısızlık

Futbol kulüplerini kontrol edilmesi çok güç olan bir şeyle derecelendiremezsiniz. Bu konu birçok spekülasyona sebebiyet verir.Kovid-19 testlerinin aynı laboratuvardan yürütülmesi lazım. Kulağımıza bazı şeyler geliyor. Doğru olup olmadığını bilmiyoruz.Karantinadaki oyuncularımız, pandemiye yönelik semptomları az çok geçiriyor ama her geçen gün iyiye gidiyorlar. Her şerde bir hayır aramak lazım.Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, son dönemde Türk futbolunda tartışılan Koronavirüs nedeniyle sahaya çıkamayacak olan takımların hükmen yenik sayılması konusunu'a değerlendirdi. Çebi'nin açıklamaları şöyle: "Şu an içinde bulunduğumuz durum böyle olduğu için söylemiyorum, bu kesinlikle haksızlık, adaletsizlik olur."İnsanların emeğine dayalı bir oyun oynuyorsunuz, spor yapıyorsunuz, terliyorsunuz, sonuca göre derecelendiriliyorsunuz. Futbol kulüplerini kontrol edilmesi çok güç olan bir şeyle derecelendiremezsiniz, bu haksızlık olur.Bu konu birçok spekülasyona sebebiyet verir. Testlerin aynı laboratuvardan yürütülmesi lazım. Kulağımıza bazı şeyler geliyor inanmak güç, doğru olup olmadığını bilmiyoruz.""Bazı kulüplerin testleri çok doğru bir şekilde uygulamadığı söyleniyor. Bu işin bir standardı olmalı, TFF de bunun takipçisi olmalı.Pandemiye ait semptomları az çok hepsi geçiriyor ancak her geçen gün daha iyiye gidiyorlar, çok şükür. Her şerde bir hayır aramak lazım."Koronavirüs vakaları nedeniyle maçların ertelenmesi yerine hükmen yenilgi tartışılıyor. Bu konudaki görüşünüz nedir?Takımların bütün sezon için verdikleri mücadelelerde büyük emek var ve olan durum, bugünkü herkesin yaşadığı olağanüstü şartlar, kimsenin inisiyatifinde olan şeyler değil. Herkes bu durum içerisinde hem süreci devam ettirmeye hem de ortaya en iyisini koymaya çalışıyor.Fakat şöyle bir durum var; inanılmaz bir maç sıklığına doğru gidiyoruz, kulüpler kendi içerisinde bunun bir yolunu ve uzlaşısını oluşturma mecburiyetinde.Cuma akşamı A Spor'da Artı Futbol'da çok güzel bir tartışma oldu. Ocak ayından sonraki takvim sıkışıklığı nedeniyle federasyon, kadrodaki oyuncu sayısı 14'ün altına düşen takımların maçlarını ertelemek yerine hükmen mağlubiyetine karar vermeyi düşünüyor. Sezona böyle başlamadık, hem Süper Lig'de Hatayspor'un hem de TFF 1. Lig'de başka takımların maçları ertelendi. Şimdi sıkıştılar. Hükmen kararı çifte standardı peşinden getirir.. Ama 3-0 yerine daha farklı mağlubiyetler alınması da mümkün.Sağlık Bakanlığı'nın protokolü açıklanırken 14 günlük karantina üzerine kurulmuştu. Daha sonra bu uygulama 10 güne kadar çekildi. Tedavi olan bir vatandaş 10 gün sonra topluma karışıyor. Ancak Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) protokolü o günkü şartlara göre 14 gün olarak belirlenmişti. Ve hâlâ 14 gün uygulaması geçerli. Ancak bu protokolün güncellenmesi gerekiyor.Bu noktada Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin adalet vurgusu, uygulamadaki beklentileri gayet yerinde. TFF'nin bu ligi oynatmakta bir duruşu var.İyi niyet varsa çözüm de vardır.