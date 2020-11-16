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Asla pes etmek yok!

’nın ’daki hedefi savaşan ve az hata yapan bir takım oluşturmak. Başakşehir ve Beşiktaş’ta uygulattığı 4-1-4-1 dizilişini idmanlarda takıma adapte etmeye çalışan deneyimli hoca, talebelerinden pas trafiğini ısrarla kontrol altında tutmalarını istiyor

Giriş Tarihi: 16.11.2020 ABONE OL
Asla pes etmek yok!
Trabzonspor'da göreve geleli kısa bir süre olmasına rağmen farkını hissettiren Abdullah Avcı, bordo-mavili takımın oyun anlayışını değiştirmek için kolları sıvadı. Savaşan, pes etmeyen ve az hata yapan bir ekip oluşturmayı hedefleyen deneyimli çalıştırıcı, taktik idmanlarda Başakşehir ve Beşiktaş'ta denediği 4-1-4-1 sistemini talebelerine uygulatıyor. Oyuncularından pas trafiğini kontrol altında tutmalarını isteyen Avcı'nın şu ana kadar takımın antrenman performansından memnun kaldığı kaydedildi.

TEMPO ARTACAK
Önümüzdeki hafta BB Erzurumspor'la karşılaşacak olan Trabzonspor, dünü izinli geçirirken teknik direktör Abdullah Avcı'nın bugünden itibaren antrenmanlarda tempoyu artıracağı ve taktik çalışmalara ağırlık vereceği belirtildi. Tecrübeli hocanın, futbolcularla yaptığı konuşmada ise "Kimsenin forması garanti değil, iyi olan oynayacak" dediği öğrenildi.



AVCI ŞEHRİ KEŞFEDİYOR
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, şehirde vakit geçirmeye başladı. Yardımcılarıyla birlikte Trabzon'un meşhur restoranlarına giden Avcı, önümüzdeki günlerde basın mensupları ve taraftarlarla bir araya gelerek düşüncelerini paylaşacak.



DÖRT ANTRENÖRE ALTYAPI TEKLİFİ
Trabzonspor'da Abdullah Avcı döneminden önce görevde bulunan kaleci antrenörü Metin Aktaş, kondisyonlar Gökhan Kandemir, fitness antrenörü Göktürk Şentürk ve Murat Şafak'ın kulüpteki geleceği yakın zamanda netleşecek. Uzun zamandır bordo-mavili takımda görev yapan 4 isme altyapıda çalışmaları teklifi ile gidileceği öğrenildi.



PEREIRA SÜREKLİ KAZANIYOR!
Trabzonspor'un antrenmanlarında yapılan çift kale maçlardan kaptan Pereira'nın takımı istikrarlı bir şekilde galip ayrılıyor. Pereira, son yapılan antrenmanda da kazandığını bildiren bir paylaşımda bulunarak "Bu normal bir durum" ifadelerini kullandı. Futbolcuların çift kalelerde Pereira'nın takımında yer almak istemesi ise neşeli anların yaşanmasına neden oluyor.

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