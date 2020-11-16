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Falcao dönüyor

Koronavirüs’e yakalanan Omar ve Babel ile sakatlanan Luyindama sonrası sıkıntıya giren sarı-kırmızılılarda Kolombiyalı golcünün iyileşmesi yüzleri güldürdü

Giriş Tarihi: 16.11.2020 ABONE OL
Falcao dönüyor
Milli arada Omar Elabdellaoui, Luyindama ve Babel'e üzülen Galatasaray, Radamel Falcao'ya sevindi. Sağ üst ön adale grubunda orta düzeyde zorlanma tespit edilen 34 yaşındaki oyuncu Sivas'a götürülmemişti. Kolombiyalı golcü tedaviye olumlu cevap verdi ve bir haftada iyileşti. Takımla çalışmalara başlayacak Falcao, Kayserispor maçında sahada olacak. Yıldız forvetin dönüşünün kesinlik kazanmasıyla Fatih Terim'in hücum hattında eli rahatladı.

KANATLAR YİNE FEGHOULİ VE ARDA
İleri uçta Falcao ile Kayseri maçına başlayacak Terim, kanatlarda Sivas'ta olduğu gibi Feghouli ve Arda'yı kullanacak. Emre Kılınç orta sahada Taylan ve Belhanda ile birlikte görev yapmaya devam edecek. Ligde 3'ü penaltıdan 5 gole imzasını koyan Radamel Falcao, sezon başında ABD'den teklif almıştı. Galatasaray'da kalmayı tercih eden Falcao, ücretinde 750 bin Euro indirim yaptı ve 4 milyon 250 bin Euro kazanıyor.

2 HAFTAYI KAÇIRDI
Geçen sezon sakatlığı yüzünden 22 maçta Aslan'ı yalnız bırakan Falcao bu sezon 2 hafta oynamadı. Yıldız oyuncu, görev yaptığı 7 resmi maçta 5 gol, 2 asiste imza attı.

ZİYAL'DAN SEÇİME 'AĞABEY' ÖNERİSİ
GALATASARAY Divan Kurulu üyesi İbrahim Ziyal'dan camiaya 'ağabey' önerisi geldi. Prof.Dr.Ziyal, pandemi nedeniyle aralık seçiminin olma ihtimalini oldukça düşük gördüğünü söyledi ve "Her şeye rağmen seçim olur ise, dört aylık dönemi bir 'ağabey' idaresindeki yönetimin götürmesi, pandemi izin verir ise mayıs seçiminde tekrar aday olmadan Olağan Seçimli Genel Kurulu 'tarafsız' olarak yapması daha uygun olacaktır" dedi.

BİR GÖRÜŞ
LEVENT TÜZEMEN
Eksik parça tamamlandı
G.Saray'ın Falcao döndükten sonra hücumdaki eksik parçaları tamamlanacak. Çünkü Fatih Terim'in sezon başında oluşturduğu kazanan kadronun hücum hattı Feghouli, Belhanda Emre Kılınç, Arda ve Falcao'dan oluşuyordu. Terim, Kolombiyalı golcü hariç hücumdaki dörtlüyü Sivas'ta sahaya sürdü ve kazandı. Bu beşlinin buluşması G.Saray'a hücum zenginliği getirecektir. Sonuçta Falcao'nun dönmesiyle Terim'in yüzünün güldüğünü söyleyebilirim.

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Falcao dönüyor
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