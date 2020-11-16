Falcao dönüyor

Milli arada Omar Elabdellaoui, Luyindama ve Babel'e üzülen Galatasaray, Radamel Falcao'ya sevindi. Sağ üst ön adale grubunda orta düzeyde zorlanma tespit edilen 34 yaşındaki oyuncu Sivas'a götürülmemişti. Kolombiyalı golcü tedaviye olumlu cevap verdi ve bir haftada iyileşti.İleri uçta Falcao ile Kayseri maçına başlayacak Terim, kanatlarda Sivas'ta olduğu gibikullanacak.orta sahadaveile birlikte görev yapmaya devam edecek. Ligde 3'ü penaltıdan 5 gole imzasını koyan Radamel Falcao, sezon başında ABD'den teklif almıştı. Galatasaray'da kalmayı tercih eden Falcao, ücretinde 750 bin Euro indirim yaptı ve 4 milyon 250 bin Euro kazanıyor.Geçen sezon sakatlığı yüzünden 22 maçta Aslan'ı yalnız bırakan Falcao bu sezon 2 hafta oynamadı. Yıldız oyuncu, görev yaptığı 7 resmi maçta 5 gol, 2 asiste imza attı.GALATASARAY Divan Kurulu üyesi İbrahim Ziyal'dan camiaya 'ağabey' önerisi geldi. Prof.Dr.Ziyal, pandemi nedeniyle aralık seçiminin olma ihtimalini oldukça düşük gördüğünü söyledi vededi.BİR GÖRÜŞLEVENT TÜZEMENFalcao döndükten sonra hücumdaki eksik parçaları tamamlanacak. Çünkü Fatih Terim'in sezon başında oluşturduğu kazanan kadronun hücum hattı Feghouli, Belhanda Emre Kılınç, Arda ve Falcao'dan oluşuyordu. Terim, Kolombiyalı golcü hariç hücumdaki dörtlüyü Sivas'ta sahaya sürdü ve kazandı. Bu beşlinin buluşması G.Saray'a hücum zenginliği getirecektir. Sonuçta Falcao'nun dönmesiyle Terim'in yüzünün güldüğünü söyleyebilirim.