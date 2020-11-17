Ljajic kulübeden kurtuluyor!

Beşiktaş'a geldiği ilk sezonu mumla aratan, futbolundan çok özel hayatı ve fazla kiloları ile gündeme gelen Adem Ljajic, son dönemde yaptığı ekstra idmanlarla toparlanma sinyali vermişti.Deneyimli çalıştırıcının takımdaki eksiklerin çok olması nedeniyle Ljajic'e Medipol Başakşehir maçında ilk 11'de görev vereceği kaydedildi.tecrübeli oyuncunun bu şansı iyi değerlendirmesi için yakın çevresi tarafından da uyarıldığı öğrenildi.