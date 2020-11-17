Trabzonspor’da Leroy Fer sesleri

Trabzonspor, teknik direktörlüğe Abdullah Avcı'yı getirmesinin ardından ara transfer dönemi için de hazırlıklara başladı.30 yaşındaki Hollandalı defansif orta saha oyuncusunun menajerler aracılığı ile Trabzonspor'a önerildiği öğrenildi. Yönetimin, Abdulah Avcı'nın kararı sonrası Leroy Fey'i kadroya katmak amacıyla girişimlere başlayacağı belirtildi.Leroy Fer, Feyenoord formasıyla toplam 39 maça çıkarken Hollanda ekibine 5 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.Abdullah Avcı'nın bordo-mavili yöneticilerle yaptığı görüşmede sol bek, defansif ve ofansif orta transferi istediği öğrenildi. Tecrübeli çalıştırıcının, takımın antrenmanlarda ve devre arasına kadar oynayacağı maçlarda özellikle hücum bölgesinde sergileyeceği performansa göre forvet alınması yönünde talepte bulunabileceği de belirtildi.Trabzonspor'un Alanyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldığı maçta sakatlanan ve dizinde ödem tespit edilen Abdülkadir Ömür'ün, BB Erzurumspor maçında oynama ihtimali çok düşük. Tedavisi devam eden ve idmanlarda kendisini deneyen yıldız futbolcu, cuma günü büyük olasılıkla riske edilmeyecek.