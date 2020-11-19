Pişman etmedi!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, sezon başında yoğun uğraşlar sonunda Alanyaspor'dan Fatih Aksoy takası sonrası takıma katılan Welinton'a yapılan eleştirilere kayıtsız kalmadı. Önceki gün bir televizyon programında oyuncusunuOyuncu hata yapar, çok normal bir şey. Sen bunun ne kadar ölümcül olduğuna bakacaksın. Totale bakarım ben. Kendisi çok iyi oyuncu" diyerek övdü.Spor olarak, Yalçın'ın bu sözleri sonrası Welinton'ın performansını analiz ettik.7 lig maçında oynayan Welinton,rakibin şut atmasını engellerken bu alanda takımın en iyi futbolcusu. Maç başına ise 0.9 oran tutturdu.defa rakibin atak yapmasını engelleyip topu uzaklaştırmayı başardı. Bu istatistikte de takımınismi konumunda.Maç başı ise 1.7 oran yakaladı.kez rakibin olağan hücumunu sekteye uğratarak top kaptı. Bu alanda takımınınoldu.defa rakipten top çalmasının yanı sıraBu alanda da siyah-beyazlıların en iyi 4. ismi.kez hava topu mücadelesinde bulunurken,Maç başına ise 2.9 oran yakalamayı başardı.karşılaşmadatop kaptırdı.Milli maçlar için verilen araya G.Antep deplasmanındaki yenilgi ile giren siyahbeyazlılar bir de Kovid-19 sorunu ile karşı karşıya kalmıştı. Maçtan 1 gün önce Necip Uysal, maçtan sonra da N'Sakala'nın testleri pozitif çıkarken iki oyuncu da karantina sürecine geçmişti. Başakşehir ile bu hafta cumartesi günü kritik bir sınava çıkacak olan siyah-beyazlılara bu ikiliden sevindirici haberler geldi.Necip ve N'Sakala'nın takımla çalışmalara başlayacağı öğrenilirken gözler de teste girecek olan Valentin Rosier'e çevrildi.Beşiktaş'ta eksikler var ama çözümsüz bir durum değil. Vida yoksa Welinton, yoksa Montero var. Montero'nun yanına çekilebilecek Josef var.Beşiktaş, Başakşehir karşısına havlu atarak çıkmayacaktır. Sergen hoca ise bildiğimiz gibi. Söylemleri net. Eleştirildiği konu; kamuoyunun önünde oyuncularını eleştirmesi, onları kamuoyunun önüne atmasıydı. Candaş Tolga Işık'ın sorusu üzerine 'Ljajic'in rahatsızlığı olsa benimle konuşurdu. Gelmediğine göre' diyerek benzer tavrını sürdürdü.Büyük takımları başarıya götüren hocaların ortak özelliği sorunlu ve yıldız denilebilecek oyuncuları bir şekilde yönetip, verim alabilme becerisidir. Oyuncuları yönetemezseniz başarıya da ulaşamazsınız.