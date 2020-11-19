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Pişman etmedi!

ile takası sonrası taraftarının eleştirdiği Brezilyalı stopere hocası sahip çıktı. Rakamlar da ’ın haklı olduğunu ortaya koydu

UĞUR ÇEM
Giriş Tarihi: 19.11.2020 ABONE OL
Pişman etmedi!
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, sezon başında yoğun uğraşlar sonunda Alanyaspor'dan Fatih Aksoy takası sonrası takıma katılan Welinton'a yapılan eleştirilere kayıtsız kalmadı. Önceki gün bir televizyon programında oyuncusunu "Welinton'ı ben istedim, performansından çok memnunum, iyi ki almışız. Oyuncu hata yapar, çok normal bir şey. Sen bunun ne kadar ölümcül olduğuna bakacaksın. Totale bakarım ben. Kendisi çok iyi oyuncu" diyerek övdü. SABAH Spor olarak, Yalçın'ın bu sözleri sonrası Welinton'ın performansını analiz ettik. İşte 31 yaşındaki Brezilyalı stoperin istatistikleri:

ŞUT ENGELLEME VE TOP UZAKLAŞTIRMADA LİDER

Ligde 7 lig maçında oynayan Welinton, 6 kez rakibin şut atmasını engellerken bu alanda takımın en iyi futbolcusu. Maç başına ise 0.9 oran tutturdu.
12 defa rakibin atak yapmasını engelleyip topu uzaklaştırmayı başardı. Bu istatistikte de takımın lider ismi konumunda.
Maç başı ise 1.7 oran yakaladı.
6 kez rakibin olağan hücumunu sekteye uğratarak top kaptı. Bu alanda takımının en iyi 5. futbolcusu oldu.
11 defa rakipten top çalmasının yanı sıra sadece 2 kez çalım yedi.
Bu alanda da siyah-beyazlıların en iyi 4. ismi.
27 kez hava topu mücadelesinde bulunurken, 20'sinde başarı sağladı.
Maç başına ise 2.9 oran yakalamayı başardı.
7 karşılaşmada sadece 2 defa top kaptırdı.

KARTAL'A MÜJDE
Milli maçlar için verilen araya G.Antep deplasmanındaki yenilgi ile giren siyahbeyazlılar bir de Kovid-19 sorunu ile karşı karşıya kalmıştı. Maçtan 1 gün önce Necip Uysal, maçtan sonra da N'Sakala'nın testleri pozitif çıkarken iki oyuncu da karantina sürecine geçmişti. Başakşehir ile bu hafta cumartesi günü kritik bir sınava çıkacak olan siyah-beyazlılara bu ikiliden sevindirici haberler geldi. İki futbolcuya yapılan yeni testlerde durumlarının negatife döndüğü kaydedildi. Necip ve N'Sakala'nın takımla çalışmalara başlayacağı öğrenilirken gözler de teste girecek olan Valentin Rosier'e çevrildi.

FATİH DOĞAN - BİR GÖRÜŞ -
Yalçın'ın kaçırdığı nokta…
Beşiktaş'ta eksikler var ama çözümsüz bir durum değil. Vida yoksa Welinton, yoksa Montero var. Montero'nun yanına çekilebilecek Josef var. Bir tek sağ bekte Rosier yetişemezse orada sıkıntı olabilir. Beşiktaş, Başakşehir karşısına havlu atarak çıkmayacaktır. Sergen hoca ise bildiğimiz gibi. Söylemleri net. Eleştirildiği konu; kamuoyunun önünde oyuncularını eleştirmesi, onları kamuoyunun önüne atmasıydı. Candaş Tolga Işık'ın sorusu üzerine 'Ljajic'in rahatsızlığı olsa benimle konuşurdu. Gelmediğine göre' diyerek benzer tavrını sürdürdü. Ama bir şeyi kaçırıyor. Büyük takımları başarıya götüren hocaların ortak özelliği sorunlu ve yıldız denilebilecek oyuncuları bir şekilde yönetip, verim alabilme becerisidir. Oyuncuları yönetemezseniz başarıya da ulaşamazsınız.

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