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'de antrenmanı yarıda bıraktı! Kadroya alınmadı

'in 9. haftasında karşılaşacağı maçı hazırlıklarını sürdüren 'de Milli Takım'da sakatlanan bugünkü antrenmanın ilk bölümünde yer alırken ağrılarının devam etmesi nedeniyle çalışmayı yarıda bıraktı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 20.11.2020 14:29 Son Güncelleme: 20.11.2020 15:06 ABONE OL
Fenerbahçe'de Nazım Sangare antrenmanı yarıda bıraktı! Kadroya alınmadı

Fenerbahçe'de Milli Takım'da sakatlanan Nazım Sangare bugünkü antrenmanın ilk bölümünde yer alırken ağrılarının devam etmesi nedeniyle çalışmayı yarıda bıraktı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında 21 Kasım Cumartesi günü saat 16.00'da Eryaman Stadyumu'nda Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde Can Bartu Tesislerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman saat 11.00'da ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başladı. Ardından 3 gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

GÖKHAN GÖNÜL'ÜN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Gökhan Gönül ve Harun Tekin'in tedavilerine devam edilirken; Sinan Gümüş ise antrenmanda yer almadı. Kemal Ademi, gribal enfeksiyon; Tolga Ciğerci de adalesinde tespit edilen 2.derece yırtık nedeniyle idmana katılmadı. Milli takımda sakatlanan Nazım Sangare de antrenmanın ilk bölümünde yer alırken ağrılarının devam etmesi nedeniyle çalışmayı yarım bıraktı.

Fenerbahçe Takımı, hazırlıklarını tamamlayarak akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Ankara'ya hareket edecek.

FENERBAHÇE'NİN GENÇLERBİRLİĞİ KAFİLESİ BELLİ OLDU

İşte Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği maçı kafilesi;

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Fenerbahçe'de Nazım Sangare antrenmanı yarıda bıraktı! Kadroya alınmadı
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