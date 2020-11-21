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Erol Bulut'tan flaş yorumu

, 'in 9. haftasındaki mücadelesi öncesinde açıklamalarda bulundu. Bulut, oyuncularının perşembe günü milli takımlardan döndüğünü ve bugün de sahaya çıktıklarını ifade ederek, planlamanın yanlış olduğunu belirtti.

Giriş Tarihi: 21.11.2020 15:22 Son Güncelleme: 21.11.2020 15:25 ABONE OL
Erol Bulut'tan flaş milli maç yorumu

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, Gençlerbilirği ile karşı karşıya geliyor.

Karşılaşma öncesin yayıncı kuruluş beIN Sports'a konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, maç takviminden şikayetçi oldu.

Planlamanın doğru yapılmadığını dile getiren Bulut, şöyle konuştu: "Milli takıma ve bizim takıma baktığında, takımın yarısı milli takımdaydı. Milli takıma gitmişken, bir de milli maç sonrası maçlar öncesi fikstürümüz ne kadar doğru planlandı ya da planlanmadı görüyoruz.

Oyuncularımız perşembe akşamı geldiler, bugün de maça geldiler. Bunun planlanması doğru yapılırsa herkes daha mutlu olacak. Bunu başka zaman daha geniş konuşuruz. Bugün yeri değil. 7 oyuncumuz bizimle yok. Ozan Tufan milli maçlar, lig maçları, 3 günde bir maç oynadı. Ozan'ı korumamız lazım."

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Erol Bulut'tan flaş milli maç yorumu
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