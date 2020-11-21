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Varlık içinde yokluk

Gökhan’ın yerine Nazım’ı oynatmayı düşünen ’de planlar altüst. G.Birliği maçı için Ankara'ya 7 eksikle giden Kanarya, sağ bekte sıkıntıya girdi. Gökhan ve Nazım'ın yokluğunda görev Ozan'a verilecek

VOLKAN DEMİR
Giriş Tarihi: 21.11.2020 ABONE OL
Varlık içinde yokluk
Süper Lig'in en çok transfer yapan takımı Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçı öncesi kadro sıkıntısına girdi. Kovid testi pozitif çıkan Valencia ve Sinan Gümüş'ün yanı sıra sakat olan Gökhan Gönül ile kaleci Harun Tekin'e, Nazım Sangare ile enfeksiyon geçiren Kemal Ademi ve adalesinde 2. derece yırtık olan Tolga Ciğerci'nin de eklenmesi planları bozdu. Gökhan'ın yokluğunda sağ bekte görev alması beklenen Nazım, milli takımdan sakat döndü. Teknik heyetin, sağ bekte daha önce 18 kez bu bölgede görev yapan Ozan Tufan'a forma vermesi bekleniyor… Orta sahada ise Gustavo, Sosa ve Pelkas üçlüsü mücadele edecek. Kanatlarda Samatta ve Perotti'nin bindirmeleriyle ileride Cisse gol arayacak.

'KULÜBEDE OTURMAM NORMAL DEĞIL!'
Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan ve sadece 41 dakika oynayan Filip Novak, Çekya basınına ilginç açıklamalar yaptı. Tecrübeli futbolcu, "F.Bahçe ve G.Saray Türkiye'nin en büyük kulüpleri. On milyonlarca taraftarları var ve insanların ilgisi çok büyük. Takımda kadro rekabeti var. Kulübede oturmak benim için normal değil ancak bu konuda bir şey yapamam. Çalışmalarımı sürdürüyorum ve bana sabırla şans gelmesini bekliyorum" dedi.

TELAFİ SINAVI
Süper Lig'de ilk yenilgisini 8. haftada Konyaspor'dan alan Fenerbahçe, G.Birliği maçına telafi için çıkacak. 7 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonrası teknik adam değişikliğine giden ve Nobre'nin yerine Mustafa Kaplan'ı getiren Başkent ekibi ise yeni hocasıyla moral bulmak istiyor. G.Birliği'nde Stancu sakat, Johansson kırmızı kart cezalısı.

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Varlık içinde yokluk
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