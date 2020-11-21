Varlık içinde yokluk

Süper Lig'in en çok transfer yapan takımı Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçı öncesi kadro sıkıntısına girdi.yanı sıraNazım Sangare ile enfeksiyon geçiren Kemal Ademi ve adalesinde 2. derece yırtık olan Tolga Ciğerci'nin de eklenmesi planları bozdu.Teknik heyetin, sağ bekte daha önce 18 kez bu bölgede görev yapan Ozan Tufan'a forma vermesi bekleniyor…üçlüsü mücadele edecek.Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan ve sadece 41 dakika oynayan Filip Novak, Çekya basınına ilginç açıklamalar yaptı. Tecrübeli futbolcu, "F.Bahçe ve G.Saray Türkiye'nin en büyük kulüpleri. On milyonlarca taraftarları var ve insanların ilgisi çok büyük. Takımda kadro rekabeti var. Kulübede oturmak benim için normal değil ancak bu konuda bir şey yapamam. Çalışmalarımı sürdürüyorum ve bana sabırla şans gelmesini bekliyorum" dedi.Süper Lig'de ilk yenilgisini 8. haftada Konyaspor'dan alan Fenerbahçe, G.Birliği maçına telafi için çıkacak. 7 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonrası teknik adam değişikliğine giden ve Nobre'nin yerine Mustafa Kaplan'ı getiren Başkent ekibi ise yeni hocasıyla moral bulmak istiyor.