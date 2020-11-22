Ahmet Çakar'dan penaltı yorumu! "Çok tartışılır ama..."

Fenerbahçe yine çok önemli bir galibiyetle evine dönüyor. Üstelik müthiş goller, yıldızlaşan oyuncular...
Sezon başından beri takıma çok önemli katkı sağlayan alışılmış kanat beklerinden de yoksun oynadılar ama bu sefer yıldızlar çok şeyi değiştirdi. Perotti, Sosa, Pelkas... Bunlar önemli oyuncular. Zaten Gustavo ve Ozan'ı saymıyorum bile.
Takımın yedekleri bile diğer takımlarda direkt oynayabilecek oyuncular. Mert Hakan oynamıyordu, çok güzel bir golle açılışı yaptı.
Perotti golünü attı, penaltısını aldı ve her an penaltı yaptıracak çok çabuk vuruş tekniği iyi bir oyuncu.
G.Birliği, bu kadrosuyla düşmeye aday. Attıkları gol dışında (o da duran toptan geldi) pozisyonları yok.
Fenerbahçe lehine verilen penaltı çok tartışılır ama bence karar doğru. Son anda tam aut çizgisi üzerinde Perotti'nin ayağına bir darbe var.
F.Bahçe'nin attığı ikinci gol öncesi top taca çıktı mı çıkmadı mı belli değil. Niye belli değil, çünkü beIN Sports'un kameraları topun tamamıyla çizgiyi geçip geçmediğini tam gösteremiyor.
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