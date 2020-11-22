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'dan penaltı yorumu! "Çok tartışılır ama..."

'in 9. haftasında , deplasmanda 'nin konuğu oldu. Sarı-lacivertliler karşılaşmadan 5-1'lik galibiyetle ayrıldı ve bu sezonun kendi adına en farklı skoruna da imza atmış oldu. Maçta belki de skorun önüne geçen pozisyon Perotti'nin kazandığı penaltıydı. Usta yorumcu , köşesinde bu pozisyonu değerlendirdi. İşte o sözler...

Giriş Tarihi: 22.11.2020 08:25 Son Güncelleme: 22.11.2020 08:27 ABONE OL
Ahmet Çakar'dan penaltı yorumu! Çok tartışılır ama...

yine çok önemli bir galibiyetle evine dönüyor. Üstelik müthiş goller, yıldızlaşan oyuncular...

Ahmet Çakar'dan penaltı yorumu! Çok tartışılır ama...

Sezon başından beri takıma çok önemli katkı sağlayan alışılmış kanat beklerinden de yoksun oynadılar ama bu sefer yıldızlar çok şeyi değiştirdi. Perotti, Sosa, Pelkas... Bunlar önemli oyuncular. Zaten Gustavo ve Ozan'ı saymıyorum bile.

Ahmet Çakar'dan penaltı yorumu! Çok tartışılır ama...

Takımın yedekleri bile diğer takımlarda direkt oynayabilecek oyuncular. Mert Hakan oynamıyordu, çok güzel bir golle açılışı yaptı.

Ahmet Çakar'dan penaltı yorumu! Çok tartışılır ama...

Perotti golünü attı, penaltısını aldı ve her an penaltı yaptıracak çok çabuk vuruş tekniği iyi bir oyuncu.

Ahmet Çakar'dan penaltı yorumu! Çok tartışılır ama...

"Acaba puan kaybı olur mu?" denilen haftayı farklı geçirdi.

Ahmet Çakar'dan penaltı yorumu! Çok tartışılır ama...

G.Birliği, bu kadrosuyla düşmeye aday. Attıkları gol dışında (o da duran toptan geldi) pozisyonları yok.

Ahmet Çakar'dan penaltı yorumu! Çok tartışılır ama...

lehine verilen penaltı çok tartışılır ama bence karar doğru. Son anda tam aut çizgisi üzerinde Perotti'nin ayağına bir darbe var.

Ahmet Çakar'dan penaltı yorumu! Çok tartışılır ama...

F.Bahçe'nin attığı ikinci gol öncesi top taca çıktı mı çıkmadı mı belli değil. Niye belli değil, çünkü beIN Sports'un kameraları topun tamamıyla çizgiyi geçip geçmediğini tam gösteremiyor.

Ahmet Çakar'dan penaltı yorumu! Çok tartışılır ama...

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Ahmet Çakar'dan penaltı yorumu! "Çok tartışılır ama..."
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