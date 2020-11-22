Ahmet Çakar'dan penaltı yorumu! "Çok tartışılır ama..."

Sezon başından beri takıma çok önemli katkı sağlayan alışılmış kanat beklerinden de yoksun oynadılar ama bu sefer yıldızlar çok şeyi değiştirdi. Perotti, Sosa, Pelkas... Bunlar önemli oyuncular. Zaten Gustavo ve Ozan'ı saymıyorum bile.