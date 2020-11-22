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CANLI | Hatayspor -

'in 9. haftasında Hatayspor ile karşı karşıya geliyor. Stadyumu'ndaki mücadele saat 13.30'da başladı ve karşılaşmada düdük çalıyor. Müsabakanın canlı anlatımını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 22.11.2020 13:30 Son Güncelleme: 22.11.2020 13:31 ABONE OL
CANLI | Hatayspor - Çaykur Rizespor

Süper Lig'de 9. haftanın heyecanı tüm hızıyla devam ediyor.

Saat 13.30'da başlayan günün ilk maçında Hatayspor ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaşıyor. Antakya Atatürk Stadı'ndaki müsabakayı Halis Özkahya yönetiyor. Mücadele beIN Sports HD 1'den naklen yayınlanıyor.

Karşılaşmayı sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Süper Lig'in geride kalan diliminde Çaykur Rizespor 7 maça çıkıp 11 puan toplarken, Hatayspor ise 6 mücadele sonunda 11 puana ulaştı.

İLK 11'LER...

Hatayspor: Munir, Mesut, Pablo Renan, Yusuf, Burak, Rayane, Sackey, Selim, Traore, Babajide, Diouf

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Emir, Meriah, Melnjak, Abdullah, Donsah, Fabricio, Boldrin, Onur Bulut, Skoda.

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CANLI | Hatayspor - Çaykur Rizespor
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