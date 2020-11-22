Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe Moises Caicedo için devrede!

için devrede!

'de şampiyonluğu hedefleyen , transferde de hız kesmiyor. Yıldız isimlerin yanı sıra yüksek potansiyelli gençlere de yönelen sarı-laciverliler, Ekvadorlu için harekete geçti.

Giriş Tarihi: 22.11.2020 13:11 ABONE OL
Fenerbahçe Moises Caicedo için devrede!

Fenerbahçe, transferde vites arttırdı. Aktarılan bilgilere göre Kanarya'nın yeni gözdesi 19'luk Caicedo. Genç oyunculara yatırım yapmak isteyen sarı-lacivertlilerin, 2001 doğumlu oyun kurucuyu gündemine aldığı kaydedildi.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR
Öte yandan Moises Caicedo'nun sözleşmesinin Aralık 2024'e dek Independiente del Valle ile devam ettiği belirtildi.

Independiente del Valle U20 takımında kariyerine başlayan Caicedo, 2018-19 sezonunda B takımına, 2019-20 sezonunda da A takıma yükselme başarısı gösterdi.

Orta sahada görev alan Caicedo, bu sezon toplamda 24 maça çıkarken 6 gol 2 asistlik performans sergiledi.

Öte yandan genç futbolcu sarı-lacivertlilerde forma giyen Enner Valencia'nın vatandaşı. Caicedo, Ekvador Milli Takım formasını 4 kez terletirken 1 gol kaydetti. (Fotomaç)


EN ÇOK OKUNANLAR

O hastalığı olanlar Covid-19’u 5 kat daha ağır geçiriyorlar: Uzmanlar 'İlerleyici bir akciğer hastalığı' diyerek duyurdu
Altına çifte darbe: Altın fiyatları için rüzgâr tersine esiyor
Son dakika haberi: Ünlü şarkıcı ve oyuncu Kutsi yeni bir aşka yelken açtı! Kutsi rol arkadaşının annesi ile...
Son dakika haberi: Isparta'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden son depremler listesi...
SON DAKİKA HABERİ... Kayıp liseli kız bulundu! 3 kez kaçırıp bağımlı yapmışlar...
Son dakika haberi... Avrupa Türk SİHA'larını tartışıyor: Baş edemeyiz!
Ünlü YouTuber Meryem Can'ın çıplak fotoğrafı ifşa mı oldu? Sosyal medyanın diline düştü!
DİKKAT! Her gün bilmeden tüketiyoruz ama beyni küçülttüğü ortaya çıktı!
Makbule Sarı cinayetinde son dakika haberleri: Ordu'da domuz bağı ile ölü halde bulunmuştu! Makbule Sarı'nın katili kim?
Sayısal Loto sonuçları belli oldu! 21 Kasım MPİ Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu, kazandıran numaralar ve bilet sorgulama ekranı
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe Moises Caicedo için devrede!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA