Fenerbahçe Moises Caicedo için devrede!

Fenerbahçe, transferde vites arttırdı. Aktarılan bilgilere göre Kanarya'nın yeni gözdesi 19'luk Caicedo. Genç oyunculara yatırım yapmak isteyen sarı-lacivertlilerin, 2001 doğumlu oyun kurucuyu gündemine aldığı kaydedildi.
SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR
Öte yandan Moises Caicedo'nun sözleşmesinin Aralık 2024'e dek Independiente del Valle ile devam ettiği belirtildi.
Independiente del Valle U20 takımında kariyerine başlayan Caicedo, 2018-19 sezonunda B takımına, 2019-20 sezonunda da A takıma yükselme başarısı gösterdi.
Orta sahada görev alan Caicedo, bu sezon toplamda 24 maça çıkarken 6 gol 2 asistlik performans sergiledi.
Öte yandan genç futbolcu sarı-lacivertlilerde forma giyen Enner Valencia'nın vatandaşı. Caicedo, Ekvador Milli Takım formasını 4 kez terletirken 1 gol kaydetti. (Fotomaç)