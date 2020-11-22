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ve için yarışıyor!

'de şampiyonluğun en büyük adaylarından ve , ocak ayında yeniden yarışına gireceğe benziyor. Ezeli rakipler, ile yollarını ayırmasına kesin gözüyle bakılan için devrede. İşte İspanyol basınına yansıyan o haber...

Giriş Tarihi: 22.11.2020 10:35 Son Güncelleme: 22.11.2020 10:40 ABONE OL
Fenerbahçe ve Galatasaray Diego Costa için yarışıyor!

Süper Lig'in iki devi Fenerbahçe ve Galatasaray, bu kez yeşil sahaların dışında, transferde karşı karşıya geliyor... Todofichajes'in aktardığı bilgilere göre gündemin bir numaralı ismi Atletico Madrid'in dünyaca ünlü golcüsü Diego Costa.

2021 Haziran'da sözleşmesi sona erecek Diego Costa için Türk kulüpleri hayli yoğun bir mesai harcıyor. Ocak ayından itibaren resmi olarak istediği kulüple görüşebilme hakkına sahip Costa için İstanbul devlerinin devrede olduğu kaydedildi.

Öte yandan geçtiğimiz yaz MLS, Çin ve Suudi kulüplerinin oyuncuya teklif yaptığı, aynı kulüplerin yeniden Costa için devreye gireceği ifade edildi. Buna karşın Costa'nın aklında Türkiye olduğu ve en iyi teklifin Türkiye'den geleceği yazıldı.

MÜZAKERELER BAŞLIYOR
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Costa'ya en ideal sözleşmeyi önereceği dile getirilirken, Beşiktaş'ın da transfer olasılığını düşündüğü ancak yaşanılan mali problemler nedeniyle siyah beyazlıların temkinli yaklaşacağı kaydedildi.

FALCAO'NUN YERİNİ ALABİLİR
Galatasaray'ın Costa transferinin, Falcao'nun ayrılığının ardından gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu aktarıldı ve Fenerbahçe'nin bu operasyonda en büyük rakibi olacağı, tüm şartları zorlayacağı belirtildi. (Fotomaç)

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Fenerbahçe ve Galatasaray Diego Costa için yarışıyor!
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