Fatih Terim'den hükmen mağlubiyet yorumu

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Kayserispor karşı karşıya geliyor.

Türk Telekom Stadı'ndaki zorlu mücadele öncesinde sarı-kırmızılı takımın hocası Fatih Terim, değerlendirmelerde bulundu.

Terim, sakat ve koronavirüs vakaları sebebiyle birçok futbolcudan faydalanamadıklarını ifade ederken, TFF'nin pandemi sebebiyle maçları ertelemesi yerine hükmen mağlubiyet seçeneğini tartışmasını da yorumladı.

Terim'in beIN Sports'a yaptığı açıklamalar şöyle:

"Koronavirüsten dolayı hasta olanlara geçmiş olsun, tüm takımlara. Milli ara bize hem sakatlık hem pandemi açısından ağır geldi.

Milli ara bize hem sakatlık hem de pandemi açısından çok ağır geldi. Ama şans alan oyuncularımın kendilerine verilen fırsatı değerlendireceğini umuyorum. Bu kadar sakat, hastamız var diyerek bu çocuklara haksızlık etmek de istemiyorum.

Bildiğim kadarıyla henüz hükmen mağlubiyet yok. Sadece yedi hafta boş bu sene, 42 hafta oynuyoruz. Avrupa maçlarını da düşünecek olursak haklı olarak zaman sıkıntısı var.

TFF, haklı olarak böyle bir çare arıyor ama ben onların yerinde olsam 30 oyuncu sayısını 35 yaparım, 35'i belki 40 yaparım. Gerçi U17 ile U19'u oynatamıyoruz ama oyuncuları hazır tutmaya çalışıyoruz."