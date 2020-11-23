Perotti'den büyük fedakarlık

Fenerbahçe'yeDiego Perotti'ninimzası çok konuşulmuştu…Herkes onun kronik sakat olduğunu,oynama şansının bulunmadığını söylüyordu.Ama o tüm söylentileri forma şansı bulduğu3 maçla yerle bir etti.İlk kez 11 çıktığımaçta attığı iki golle övgülerialan Perotti ile ilgili Samandıra'dangelen bilgiler de32 yaşındaki futbolcunun transfer sürecinde yaşanan ilginç bir detaya iseulaştı. Arjantinli yıldızın transferi konuşulduğu dönemde Roma'da yaşadığı sakatlıklar sıklıkla gündeme getirilirken, yönetim bu iddiaları oyuncunun kendisine sordu. Perotti'nin yanıtı kısa ve net oldu:Bunun üzerine 2+1 yıllık imza atıldı.Diego Perotti'nin ilk maçına Gençlerbirliği karşısında çıkması bekleniyordu. Ancak Arjantinli yıldız tedavinin yanına ekstra çalışmaları ekleyince, sakatlık süresi kısaldı ve 2 Kasım'daki Antalya maçında ilk kez süre aldı. O karşılaşmada kazandırdığı ve gole çevirdiği penaltıyla 3 puanı getiren isimdi. Gençlerbirliği mücadelesinin da yıldızı olan Perotti'nin, özellikle maç sonrasında rejenerasyona çok önem verdiği ortaya çıktı.Arjantinli oyuncu, her maç sonrasında ilk idman öncesi buz dolu bir havuza girip kaslarını yeniliyor.Bunun yanı sıra adale sakatlıklarını önleyici masaj yaptırıyor.Erol Bulut, Perotti'nin profesyonelliğine övgüler yağdırıyor. 32 yaşındaki oyuncu idmana ilk gelen, son çıkan isim. Antrenman dışında her gün ekstra penaltı çalışıyor.1988 doğumlu Arjantinli milli futbolcu, profesyonel kariyerine 2006 yılında Deportivo Moron'da başladı. Sırasıyla Sevilla B, Sevilla, Boca Juniors, Genoa ve Roma'da oynadı. Roma formasıyla 138 maçta 32 gol attı. Geçen sezon Serie A'da 21 karşılaşmada 5 golle oynadı. 6 sezon formasını giydiği Sevilla'da UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadı.