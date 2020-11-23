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Kayseri’ye Kovid-11!

5 oyuncusu virüse yakalanan, 5 futbolcusu da sakat olan ’da ilk 11 değişiyor. Defansta Donk, Linnes, Saracchi, orta sahada Ömer ve Emre Akbaba, ileride ise Diagne olacak.

MEHMET ÖZCAN
Giriş Tarihi: 23.11.2020 ABONE OL
Kayseri’ye Kovid-11!
Milli aradan olumsuz etkilenen Galatasaray'ın Kayserispor maçı öncesinde tam 10 eksiği bulunuyor. 5 oyuncusunun Kovid-19 testi pozitif olan sarı-kırmızılı takımın sahaya çıkaracağı ilk 11 için alternatifi bulunmuyor. Arda, Babel, Omar ve iki oyuncu Koronavirüs'e yakalandı, Muslera'dan sonra sakatlar listesine Falcao, Luyindama, Etebo ve Emre Taşdemir eklendi. Futbolcusundan teknik heyetine G.Saray'daki herkes Kayserispor maçına "En zor maçımız'' şeklinde bakıyor.

10 NUMARA EMRE AKBABA'NIN
Fatih Terim, milli ara öncesi Sivas'tan 2-1'lik galibiyetle dönen takımda zorunlu 7 değişikliğe gidecek. Kaleye Fatih Öztürk, stopere Donk, sağ beke Linnes, orta sahaya Ömer Bayram, 10 numara pozisyonuna Emre Akbaba ve forvete Diagne geçecek. İyileşen Saracchi de sol beke dönecek. Terim'in Kayserispor maçında yedek kulübesindeki silahları ise ilk 8 haftada şans bulamamış Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu ve Jesse Sekidika gibi isimler olacak.

DİKKATLİ OL TAYLAN!
Eksiklerden dolayı kadroyu zor oluşturan G.Saray'da Taylan Antalyalı sarı kart sınırında. Kayserispor maçına ilk 11'de başlayacak Taylan, kart görmesi halinde Rize deplasmanında cezalı duruma düşecek. Teknik heyet, 25 yaşındaki oyuncusuna dikkatli olması yönünde uyarıda bulundu. Başarılı futbolcunun mevcut durumda takım içinde alternatifi yok.

ASLAN'IN HEDEFİ 4X4
Milli ara öncesi Süper Lig'de çıktığı son 3 maçı kazanarak zirve yarışına ortak olan Galatasaray'da hedef çıkışı sürdürmek. Üst üste Erzurumspor, Ankaragücü ve Sivasspor'u mağlup eden sarı-kırmızılılar, bugün Türk Telekom Stadı'nda Hes Kablo Kayserispor'u da devirmesi halinde puanını 19'a yükselterek iddiasını gösterecek.

KULÜBEYE AKADEMİDEN TAKVİYE GELECEK
Muslera ve Okan Kocuk'un yokluğunda Kayserispor maçında kaleyi Fatih Öztürk koruyacak. Kulübede ise yedek kaleci olarak 18 yaşındaki Emircan Seçgin oturacak. Emin Bayram ve Ali Yavuz Kol da maç kadrosunda yerlerini alacak.

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Galatasaray, ligde bu sezon iç sahada 4 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar oynadığı 4 maçta 2 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Aslan 5 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 3 gole engel olamadı.

BİR GÖRÜŞ / LEVENT TÜZEMEN
Büyük fırsat ayaklarına geldi
Fatih Terim, tam "Elim güçlendi, nihayet geniş kadroya kavuştum" dediği anda büyük bir şanssızlık yaşayarak sakatlıklar ve hastalıklar duvarına çarptı. Ancak Terim'in felsefesinde 'G.Saray sahaya 11 kişi çıkıyorsa eksik değildir' sözü duvar yazısı olmuştur. Elde kalan oyunculara bakarsak her mevkinin birer oyuncusu bulunuyor. Bu durum forma şansı bulamayan oyuncular için yeniden ilk 11'e girmek için büyük bir fırsat. G.Saray, Kayseri'yi yenebilecek güce ve oyuncu grubuna sahip. Terim'in en büyük sıkıntısı bir aksilik olunca kenardan oyuna müdahale edeceği oyuncu zafiyeti yaşaması olacak. Oğulcan, Kerem Aktürkoğlu, Sekidika, Ali Yavuz Kol gibi futbolculara da oynama şansı doğacaktır. Kayseri maçı G.Saray'da görev alabilecek ve kulübede oturacak oyuncular için kalıcı olmak adına büyük bir fırsattır. Dilerim bu oyuncular ayaklarına gelen bu fırsatı geri tepmezler.

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Kayseri’ye Kovid-11!
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