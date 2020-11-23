Kayseri’ye Kovid-11!

Milli aradan olumsuz etkilenen Galatasaray'ın Kayserispor maçı öncesinde tam 10 eksiği bulunuyor.Arda, Babel, Omar ve iki oyuncu Koronavirüs'e yakalandı, Muslera'dan sonra sakatlar listesine Falcao, Luyindama, Etebo ve Emre Taşdemir eklendi. Futbolcusundan teknik heyetine G.Saray'daki herkes Kayserispor maçınaşeklinde bakıyor.Fatih Terim, milli ara öncesi Sivas'tan 2-1'lik galibiyetle dönen takımda zorunlu 7 değişikliğe gidecek. Kaleye Fatih Öztürk, stopere Donk, sağ beke Linnes, orta sahaya Ömer Bayram, 10 numara pozisyonuna Emre Akbaba ve forvete Diagne geçecek. İyileşen Saracchi de sol beke dönecek. Terim'in Kayserispor maçında yedek kulübesindeki silahları ise ilk 8 haftada şans bulamamışgibi isimler olacak.Eksiklerden dolayı kadroyu zor oluşturan G.Saray'da Taylan Antalyalı sarı kart sınırında.Teknik heyet, 25 yaşındaki oyuncusuna dikkatli olması yönünde uyarıda bulundu.Milli ara öncesi Süper Lig'de çıktığı son 3 maçı kazanarak zirve yarışına ortak olan Galatasaray'da hedef çıkışı sürdürmek. Üst üste Erzurumspor, Ankaragücü ve Sivasspor'u mağlup eden sarı-kırmızılılar, bugün Türk Telekom Stadı'nda Hes Kablo Kayserispor'u da devirmesi halinde puanını 19'a yükselterek iddiasını gösterecek.Muslera ve Okan Kocuk'un yokluğunda Kayserispor maçında kaleyi Fatih Öztürk koruyacak. Kulübede ise yedek kaleci olarak 18 yaşındaki Emircan Seçgin oturacak. Emin Bayram ve Ali Yavuz Kol da maç kadrosunda yerlerini alacak.Galatasaray, ligde bu sezon iç sahada 4 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar oynadığı 4 maçta 2 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Aslan 5 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 3 gole engel olamadı.Fatih Terim, tamdediği anda büyük bir şanssızlık yaşayarak sakatlıklarve hastalıklar duvarına çarptı. Ancak Terim'in felsefesindesözü duvaryazısı olmuştur. Elde kalan oyunculara bakarsak her mevkinin bireroyuncusu bulunuyor. Bu durum forma şansı bulamayan oyunculariçin yeniden ilk 11'e girmek için büyük bir fırsat.Terim'inen büyük sıkıntısı bir aksilik olunca kenardan oyuna müdahale edeceğioyuncu zafiyeti yaşaması olacak. Oğulcan, Kerem Aktürkoğlu,Sekidika, Ali Yavuz Kol gibi futbolculara da oynamaşansı doğacaktır.Dilerim bu oyuncularayaklarına gelen bu fırsatı geri tepmezler.