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ligde siftah yaptı!

’ın Senegalli futbolcusu , maçında penaltıdan attığı golle bu sezon ’de ilk kez gol sevinci yaşadı. İşte detaylar...

İHA
Giriş Tarihi: 23.11.2020 21:56 ABONE OL
Mbaye Diagne ligde siftah yaptı!

Galatasaray'ın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne, sakatlığı bulunan Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'nun yokluğunda Kayserispor karşısında 11 başladı. Diagne, mücadelenin 63. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçti ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

Bu sezon Süper Lig'de 8. maçına çıkan 29 yaşındaki futbolcu ilk gol sevincini yaşadı. Diagne, bu sezon ayrıca Neftçi Bakü mücadelesinde de 2 gol kaydetmişti.

Karşılaşmaya 11'de başlayan Mbaye Diagne, 90 dakika sahada kaldı.

Galatasaray 1-1 Kayserispor | MAÇ SONUCU

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Mbaye Diagne ligde siftah yaptı!
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