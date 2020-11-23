Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe sözleri!

Siyah-beyazlı hocanın, Başakşehir maçından sonra yardımcıları ve yöneticilerle yaptığı değerlendirmelerde, "Bu sezon Trabzonspor ve Başakşehir maçlarına baktığımızda ortaya iyi ve tempolu bir futbol koyduğumuz görülüyor. Şartlar olumsuz olsa da büyük maçlarda kötü oynamayız. Hafta sonu Fenerbahçe derbisinde de güzel bir futbol oynayacağımıza inanıyorum. Bu oyunu tüm maçlarda sergilememiz lazım. Bunun için çalışıyoruz" dediği ortaya çıktı.