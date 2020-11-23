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'dan sözleri!

'in 9. haftasında sahasında son şampiyon 'i 3-2 ile deviren 'ta, gösterilen performans yüzleri güldürdü. Gelecek hafta derbide 'ye konuk olacak olan Beşiktaş'ta , bu zorlu mücadele hakkında konuştu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 23.11.2020 10:24 Son Güncelleme: 23.11.2020 10:29 ABONE OL
Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe sözleri!

Ersin, Vida, Welinton, Rosier, N'Sakala, Oğuzhan ve Hasic'ten yoksun olmasına rağmen karşısında aldığı kritik galibiyetle zirve yarışındaki iddiasını ortaya koyan 'ta teknik direktör , büyük maçlarda iyi oynadıklarını ve önümüzdeki dönemde iyi oynamaya devam edeceklerini söyledi.

Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe sözleri!

Siyah-beyazlı hocanın, maçından sonra yardımcıları ve yöneticilerle yaptığı değerlendirmelerde, "Bu sezon ve Başakşehir maçlarına baktığımızda ortaya iyi ve tempolu bir koyduğumuz görülüyor. Şartlar olumsuz olsa da büyük maçlarda kötü oynamayız. Hafta sonu derbisinde de güzel bir futbol oynayacağımıza inanıyorum. Bu oyunu tüm maçlarda sergilememiz lazım. Bunun için çalışıyoruz" dediği ortaya çıktı.

Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe sözleri!

Eksiklere rağmen maçına takımını en iyi şekilde hazırlayan , önümüzdeki dönemde daha iyi olacaklarının da altını çizdi.

Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe sözleri!

karşısında rahatlık yüzünden son bölümlerde 2 gole engel olamadıklarını aktaran siyah-beyazlı hoca, "Şu an tek sıkıntımız yediğimiz goller. Skor 3-0 olsa bile hücuma çok kalabalık çıktığımızda iyi geri dönmemiz lazımdı ama dönüşleri yapamadık. Aramızda top çevirerek gitsek hem zamanı hem de gücümüzü idareli kullanmış olurduk. Bu durum üzerinde çalışmamız lazım." dedi.

Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe sözleri!

Yalçın sözlerine şöyle devam etti: Ligde dengeler daha çok değişecek. Biz üzerine kata kata gitmeye çalışıyoruz. Oyuncularımın kazanma isteği beni çok umutlandırdı. Çok çalışıyorlar ve kazanmak için çok çaba sarf ediyorlar. Emekleri karşılıksız kalmadı. Önümüzdeki dönemde daha iyi olacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandığı vurgulandı. (Milliyet)

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Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe sözleri!
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