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Ben varmışım gibi düşün hocam!

Bulut ile görüşen tecrübeli sağ bek, pazar günü sahada olmayı hedeflediğini belirtip, “Şu an hazır değilim ama o güne kadar olurum. Planlarınızı bana göre yapabilirsiniz” dedi.

VOLKAN DEMİR
Giriş Tarihi: 24.11.2020 ABONE OL
Ben varmışım gibi düşün hocam!
G.Birliği deplasmanına sağ beksiz giden ve bu bölgede Lemos'u oynatan Erol Bulut, Beşiktaş derbisi öncesi Nazım Sangare'den gelen "İkinci derece yırtık var, iki hafta oynayamaz" haberiyle adeta yıkıldı… Ancak genç hocanın imdadına tecrübeli yıldızı Gökhan Gönül yetişti. Hocasıyla bir görüşme yapan 35 yaşındaki futbolcunun "Şu an itibariyle tam olarak hazır değilim. Ancak elimden geleni yapıyorum. Hafta içerisinde tedavi ve idman programını birlikte yürüteceğim. Pazar gününe kadar oynayacak hale gelirim. Siz planlarınızı ben varmışım yapabilirsiniz" dediği bildirildi.

ARKADAŞLARINA 'OYNAYACAĞIM' SÖZÜ VERDİ
Tecrübeli oyuncunun kritik mücadelede takımı yalnız bırakmak istemediği, hafta içerisinde sağlık heyetiyle koordineli bir şekilde çalışarak en kısa sürede takıma katılmayı hedeflediği kaydedildi. Gökhan'ın oynayıp oynamayacağına maç gününe kadar yapılacak tetkiklerden çıkacak sonuçlar etkili olacak. 35 yaşındaki tecrübeli oyuncunun takım arkadaşlarına da "Merak etmeyin derbide sahada olacağım" ifadelerini kullandığı gelen bilgiler arasında

GEÇEN SEZON BEŞIKTAŞ'TA F.BAHÇE'YE GOL ATTI
35 yaşındaki Gökhan geçen sezon Beşiktaş formasıyla ligdeki iki F.Bahçe maçında da sahada yer almıştı. Beşiktaş'ın 2-0 kazandığı ilk derbide bir gol attı.

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Ben varmışım gibi düşün hocam!
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