Ben varmışım gibi düşün hocam!

G.Birliği deplasmanına sağ beksiz giden ve bu bölgede Lemos'u oynatan Erol Bulut, Beşiktaş derbisi öncesi Nazım Sangare'den gelenhaberiyle adeta yıkıldı… Ancak genç hocanın imdadına tecrübeli yıldızı Gökhan Gönül yetişti. Hocasıyla bir görüşme yapan 35 yaşındaki futbolcununPazar gününe kadar oynayacak hale gelirim. Siz planlarınızı ben varmışım yapabilirsiniz" dediği bildirildi.Tecrübeli oyuncunun kritik mücadelede takımı yalnız bırakmak istemediği,en kısa sürede takıma katılmayı hedeflediği kaydedildi. Gökhan'ın oynayıp oynamayacağına maç gününe kadar yapılacak tetkiklerden çıkacak sonuçlar etkili olacak. 35 yaşındaki tecrübeli oyuncunun takım arkadaşlarına daifadelerini kullandığı gelen bilgiler arasında35 yaşındaki Gökhan geçen sezon Beşiktaş formasıyla ligdeki iki F.Bahçe maçında da sahada yer almıştı. Beşiktaş'ın 2-0 kazandığı ilk derbide bir gol attı.