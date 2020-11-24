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F.Bahçe’ye cevap vereceğiz

’yi yenmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Fikstür avantajı diye bir şey yok. Bu kağıt üzerinde. Artık ligde herkes herkesi yenebilir. İçeride dışarıda diye bir avantaj kalmadı.”

Giriş Tarihi: 24.11.2020 ABONE OL
F.Bahçe’ye cevap vereceğiz
Ligde üst üste aldığı iki galibiyetin morali ile Fenerbahçe derbisine çıkacak olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, kritik maç öncesinde A SPOR'a konuştu. 48 yaşındaki çalıştırıcı pazar günü oynanacak maçın favorisinin olmadığının altını çizerken şu ifadeleri kullandı: "Fenerbahçe güçlü bir takım. Biz de onlara cevap vereceğiz. İlk defa derbi oynamıyoruz. Fenerbahçe ile 100 yıldır oynuyoruz. Fenerbahçe rakibimiz ama ebedi dostumuz. Fenerbahçe'yi yenmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Biz de onlar da kazanmak istiyor. Tempolu, zevkli, iyi olanın kazanacağı bir mücadele olsun. Fikstür avantajı diye bir şey yok. Bu kağıt üzerinde bir durum. Bizim ligimizde herkes herkesi yenebilir. İçeride dışarıda avantajı kalmadı."

BASKIDAN ÇIKMAMIZ GEREK
"Başakşehir maçında penaltıdan sonra rakip 10 kişi kalınca, biraz rehavete düştük ve 2 gol yedik. Futbolda böyle şeyler oluyor ama kazanmak çok önemliydi. Muhteşem bir 45 dakika oynadık. İkinci yarı baskı yedik, baskıdan nasıl çıkmamız gerektiğini de futbolcularımızla konuşmuştuk ama 20 dakikalık bir bölümde sıkıntı yaşadık."

ATİBA HER EVE LAZIM!
"Bazen değişik hamleler yapıyoruz, değişik pozisyonlarda oyuncular deniyoruz. Atiba, her eve lazım bir oyuncu. Larin, sezon başında solda düşündüğümüz bir isim değildi. Ama onun arzusu, orada oynamasını sağladı. Artık defansif orta saha diye bir şey yok. Oyuncuların hepsi top rakipteyken savunmacı, top kendilerindeyken hücumcu."

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F.Bahçe’ye cevap vereceğiz
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