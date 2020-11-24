F.Bahçe’ye cevap vereceğiz

Ligde üst üste aldığı iki galibiyetin morali ile Fenerbahçe derbisine çıkacak olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, kritik maç öncesindea konuştu. 48 yaşındaki çalıştırıcı pazar günü oynanacak maçın favorisinin olmadığının altını çizerken şu ifadeleri kullandı: "Fenerbahçe güçlü bir takım. Biz de onlara cevap vereceğiz.Biz de onlar da kazanmak istiyor. Tempolu, zevkli, iyi olanın kazanacağı bir mücadele olsun. Fikstür avantajı diye bir şey yok."Başakşehir maçında penaltıdan sonra rakip 10 kişi kalınca, biraz rehavete düştük ve 2 gol yedik. Futbolda böyle şeyler oluyor ama kazanmak çok önemliydi. Muhteşem bir 45 dakika oynadık. İkinci yarı baskı yedik, baskıdan nasıl çıkmamız gerektiğini de futbolcularımızla konuşmuştuk ama 20 dakikalık bir bölümde sıkıntı yaşadık.""Bazen değişik hamleler yapıyoruz, değişik pozisyonlarda oyuncular deniyoruz. Atiba, her eve lazım bir oyuncu. Larin, sezon başında solda düşündüğümüz bir isim değildi. Ama onun arzusu, orada oynamasını sağladı. Artık defansif orta saha diye bir şey yok. Oyuncuların hepsi top rakipteyken savunmacı, top kendilerindeyken hücumcu."