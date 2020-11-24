Fatih Terim: Karar verin!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kayserispor maçı öncesi Türk futbolu için merak edilen konularla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

İşte öne çıkanlar: "TFF'nin işi kolay değil. Şu anda kadrolarda rakam 30… Kural erteleme diyor. Hükmen mağlubiyet yok. Ben onların yerinde olsam 30'u 35, 40 yaparım. U17 oyuncularını hazır tutmaya çalışıyorum. Rakamı koyarsanız hükmeni de koyabilirsiniz."



TESİR ALTINDA KALMAZ

"Ertelenmenin çok fazla olmayacağını düşünecek olursak yarın bir gün ülke adına 15 gün, 21 gün, 1 ay ara vermek zorunda kalırsak ne olacak? TFF, şartları şimdiden açıklamalı. Böylece kimsenin tesiri altında kalmaz. Rahatsız edici sorulara da muhatap olmaz."