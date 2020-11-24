"Kesinlikle kaleci almayacağım"

Kalecilerine de sahip çıkan tecrübeli hoca şunları söyledi: "Bana,diyorlar. Ben dediyorum, iki tane genç kaleciyle oynuyorum. Şimdi de,diyorlar. Kaleci almayacağım.Bunun bir de kulübe olan katkısını düşünün. Yabancı kaleci alsan bir maliyeti olacak. Biz başkanla da konuştuk bunu anlattım.Başkanla transfer için henüz bir konuşmamız olmadı."Adem Ljajic kaliteli bir oyuncu. Şu anda dışarıda kaldı. Oynamadığı için psikolojik olarak kendini dışarıda hissediyor. Morali bozuk olabilir oyuncunun kendi içinde o problemleri olabilir. Farkındaysanız bizde herkes oynayabilir. Yeter ki oynamak istesin. O mücadeleyi vermiyorsan oynamayacaksın. Sezona başladığımız hafta tekrar sakatlandı. Hiç antrenman yapamadı. Öyle de bakmak lazım.