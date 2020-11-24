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"Kesinlikle kaleci almayacağım"

iki genç eldiveni oynatmaktan vazgeçmeyeceğini söyledi.

Giriş Tarihi: 24.11.2020 ABONE OL
Kesinlikle kaleci almayacağım
Kalecilerine de sahip çıkan tecrübeli hoca şunları söyledi: "Bana, 'gençleri oynat' diyorlar. Ben de 'tamam' diyorum, iki tane genç kaleciyle oynuyorum. Şimdi de, 'kaleci al' diyorlar. Kaleci almayacağım. Tekrar söylüyorum, kaleci kesinlikle almayacağım. Sonucu ne olursa olsun.

TRANSFER KONUŞMADIK
Bunun bir de kulübe olan katkısını düşünün. Yabancı kaleci alsan bir maliyeti olacak. Biz başkanla da konuştuk bunu anlattım. Kulübü mali yükten kurtarmış oluyoruz. Başkanla transfer için henüz bir konuşmamız olmadı."

ADEM, ÖNCE İDMAN YAPSIN!
Adem Ljajic kaliteli bir oyuncu. Şu anda dışarıda kaldı. Oynamadığı için psikolojik olarak kendini dışarıda hissediyor. Morali bozuk olabilir oyuncunun kendi içinde o problemleri olabilir. Farkındaysanız bizde herkes oynayabilir. Yeter ki oynamak istesin. O mücadeleyi vermiyorsan oynamayacaksın. Sezona başladığımız hafta tekrar sakatlandı. Hiç antrenman yapamadı. Öyle de bakmak lazım. Adem'in ilk 11'de oynamasından daha önce antrenman yapabilmesi lazım.

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"Kesinlikle kaleci almayacağım"
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