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'in performansı 'da haber oldu!

'in 9. haftasında sahasında ile 1-1 berabere kaldı. eski takımı Galatasaray'a karşı çıktığı mücadelede penaltı yaptırarak görmüştü. Muğdat'ın gördüğü kart 'da da yer aldı. İşte o haber...

Giriş Tarihi: 24.11.2020 11:14 Son Güncelleme: 24.11.2020 11:22 ABONE OL
Muğdat Çelik'in performansı The Sun'da haber oldu!

'ın ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmaya damgasını vurdu. Muğdat'ın performansı İngiliz gazetesi 'da da yer buldu.

Muğdat Çelik'in performansı The Sun'da haber oldu!

'ın ile berabere kaldığı karşılaşmada eski futbolcusu 'in mücadelenin ilk yarısında Linnes'in önünde kalacak topu eliyle kestikten sonra gördüğü , ikinci yarıda penaltı yaptırması ve görmesi 'nin önde gelen gazetelerinden 'da büyük yankı buldu.

Muğdat Çelik'in performansı The Sun'da haber oldu!

Gazete, sosyal medya hesabında, Muğdat'ın ilk yarıda gördüğü pozisyonunun videosunu paylaşırken altına, "Kayserisporlu , eski takımına karşı oynadı. Mücadelenin ilk yarısında topa elle müdahalesi sonrasında sarı kart gören Muğdat Çelik, mücadelenin ikinci yarısında bir de penaltı yaptı. Ardından da oyundan ihraç edildi" notunu düştü.

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Muğdat Çelik'in performansı The Sun'da haber oldu!
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