Abdullah Avcı: Mükemmel olacağız

Süper Lig'deki 5 maçlık galibiyet hasretine Erzurum'u yenerek son veren Trabzonspor'da yüzler gülüyor. Teknik direktör Abdullah Avcı, galibiyetin ardından soyunma odasında oyuncularına teşekkür konuşması yaptı.



KAZANDIK VE BİTTİ!

Deneyimli hoca, futbolcularını tek tek tebrik ederken, "Maç içerisinde doğru yaptığımız çok şey vardı. Hatalarımız için daha çok çalışacağız, daha çok antrenman yapacağız. Sakın maça dönüp bakmayın, kazandık bitti. Bu yapmamız gereken bir başlangıçtı ve yaptık. Şimdi ise önümüze bakacağız. Mükemmel değildik ama olacağız" ifadeleri ile gelecek maçlar için oyuncularına moral aşıladı.



SAVUNMADA FARK VAR!

Göreve gelir gelmez Abdullah Avcı'nın dikkat çekiği konu takım savunmasıydı. Yapılan çalışmaların da etkisi ile bordo- mavililer, Erzurum maçında kalesini gole kapattı. Son 5 maçta 13 gol yiyen Karadeniz ekibi bu kez rakibe geçit vermedi. Teknik heyet de takım savunması üzerinde çalışarak bu sorunu tamamen ortadan kaldıracak.



EKUBAN'A YENİ GÖREV

Yeni oyun planında hücum organizasyonlarını şekillendirme görevi verilen Ekuban, önemli sorumluluklar üstlenecek. Ganalı oyuncu golüyle moralini yükseltirken yerini de garantiledi.