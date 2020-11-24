Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor'a koronavirüsü şoku!

Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'da 2 futbolcunun yeni tip koronavirüsü (Covid-19) testi pozitif çıktı.
Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, futbolculara, teknik heyete ve tesis çalışanlarına Covid-19 testi uygulandığı belirtildi.
Testler neticesinde 2 futbolcuda pozitif vakaya rastlanıldığının kaydedildiği açıklamada, "Daha önce testi pozitif sonuçlanan futbolcumuzla toplam pozitif sayımız üç olmuştur. Testi pozitif sonuçlanan futbolcularımızın takip ve tedavi süreçlerine ilgili prosedür dahilinde başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.
BİR DE KADRO DIŞI VAR!
Ziraat Türkiye Kupası'nda Etimesgut Belediyespor'u ağırlayacak Yeni Malatyaspor'da bir kötü haber de Christian Alberto Cueva'dan geldi. Perulu futbolcu disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakıldı. İşte Yeni Malatyaspor'dan gelen açıklama:
Profesyonel futbolcumuz Christian Alberto Cueva, Teknik Direktörümüz Hamza Hamzaoğlu'nun raporu ve isteği doğrultusunda, disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakılmıştır. Kamuoyuna duyurulur.