Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor'a koronavirüsü şoku!

ekibi 'a koronavirüsü şoku!

4. Eleme Turu'nda yarın sahasında ’u ağırlayacak olan ’da yapılan rutin testlerde 2 futbolcuda daha korona virüse rastlanıldı. Sarı-siyahlı takımda, böylece daha önceki bir oyuncuyla birlikte toplam pozitif sayısı 3'e yükseldi.

Giriş Tarihi: 24.11.2020 13:15 ABONE OL
Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor'a koronavirüsü şoku!

Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'da 2 futbolcunun yeni tip koronavirüsü (Covid-19) testi pozitif çıktı.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, futbolculara, teknik heyete ve tesis çalışanlarına Covid-19 testi uygulandığı belirtildi.

Testler neticesinde 2 futbolcuda pozitif vakaya rastlanıldığının kaydedildiği açıklamada, "Daha önce testi pozitif sonuçlanan futbolcumuzla toplam pozitif sayımız üç olmuştur. Testi pozitif sonuçlanan futbolcularımızın takip ve tedavi süreçlerine ilgili prosedür dahilinde başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.



BİR DE KADRO DIŞI VAR!
Ziraat Türkiye Kupası'nda Etimesgut Belediyespor'u ağırlayacak Yeni Malatyaspor'da bir kötü haber de Christian Alberto Cueva'dan geldi. Perulu futbolcu disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakıldı. İşte Yeni Malatyaspor'dan gelen açıklama:

Profesyonel futbolcumuz Christian Alberto Cueva, Teknik Direktörümüz Hamza Hamzaoğlu'nun raporu ve isteği doğrultusunda, disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakılmıştır. Kamuoyuna duyurulur.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberler: Taksinin arka koltuğunda 2 milyon 800 bin TL bulmuştu! Paranın içinden bakın ne kadar ödül verdiler...
Son dakika haberler: Anavatanı Türkiye! Uluslararası 46 üniversite koronavirüste mucize bitkiyi açıkladı
SON DAKİKA | Elindeki poşette yavru kedi bulunmuştu! Tuzla'da kedi yiyen kadınla ilgili flaş gelişme...
Son dakika haberi: Corona virüs ölüm riski en yüksek olan kan grubu belli oldu! Uluslararası araştırmanın sonuçları...
Beklenen İstanbul depremi hakkında son dakika haberi! Uzman isim uyardı; Marmara depremin o dalgalar görülebilir...
Öğretmenler günü kutlama mesajı ve sözleri 2020 | Kısa, uzun, anlamlı ve yeni 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama mesajları ve sözleri 2020!
SON DAKİKA: Antalya'da 22 gün önce kaybolmuştu! 15 yaşındaki lise öğrencisi onun evinde bulundu...
Sosyal medyadan Acun, Ali Koç ve Aziz Yıldırım'a hakaretlerde bulunan Masterchef Uğur hakkında son dakika gelişmesi! Masterchef Uğur elendi mi?
En güzel ve anlamlı Öğretmenler Günü şiirleri: 2,3,4,5,6 kıtalık Kısa ve Uzun Resimli 24 Kasım 2020 Öğretmenler Günü ile ilgili şiirler!
Anlamlı 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajları ve sözleri burada | Kısa, Uzun, Resimli, Duygusal 2020 Öğretmenler Günü kutlama mesajları
ARKADAŞINA GÖNDER
Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor'a koronavirüsü şoku!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA