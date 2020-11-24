Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor'a koronavirüsü şoku!

Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'da 2 futbolcunun yeni tip koronavirüsü (Covid-19) testi pozitif çıktı.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, futbolculara, teknik heyete ve tesis çalışanlarına Covid-19 testi uygulandığı belirtildi.