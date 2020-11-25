Diego Armando Maradona hayatını kaybetti!

Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona 60 yaşında hayatını kaybetti.
Kısa süre önce beyin ameliyatı geçiren Maradona'nın Tigre'deki evinde kalp krizi geçirdiği belirtildi.
Arjantin Milli Takımı hesabından Maradona'nın ölümüyle ilgili, "Hoşçakal Diego. Futbol dünyasında atan her kalpte, sonsuza kadar kalacaksın" paylaşımı yapıldı.Maradona kimdir? Futbolun efsane ismi Diego Armando Maradona nereli, ölüm sebebi nedir, kaç yaşında öldü? İşte biyografisi… SON DAKİKA HABERİ: DİEGO MARADONA HAYATINI KAYBETTİ! Maradona neden öldü, kaç yaşındaydı? Diego Armando Maradona kimdir?