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hayatını kaybetti!

Arjantinli efsanesi 60 yaşında hayatını kaybetti. Kısa süre önce beyin ameliyatı geçiren Maradona'nın Tigre'deki evinde kalp krizi geçirdiği belirtildi. İşte detaylar..

Giriş Tarihi: 25.11.2020 19:28 Son Güncelleme: 25.11.2020 20:06 ABONE OL
Diego Armando Maradona hayatını kaybetti!

Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona 60 yaşında hayatını kaybetti.

Kısa süre önce beyin ameliyatı geçiren Maradona'nın Tigre'deki evinde kalp krizi geçirdiği belirtildi.

Arjantin Milli Takımı hesabından Maradona'nın ölümüyle ilgili, "Hoşçakal Diego. Futbol dünyasında atan her kalpte, sonsuza kadar kalacaksın" paylaşımı yapıldı.

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Diego Armando Maradona hayatını kaybetti!
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