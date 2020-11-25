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'den Maradona'nın ölümü sonrası ilk sözler

Brezilyalı efsane futbolcu , Arjantinli efsane 'nın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı. İşte detaylar...

AA
Giriş Tarihi: 25.11.2020 21:18 Son Güncelleme: 25.11.2020 21:30 ABONE OL
Pele'den Maradona'nın ölümü sonrası ilk sözler

Brezilyalı efsane futbolcu Pele, Arjantinli Diego Armando Maradona'nın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Pele'nin sosyal medya hesabında yer alan mesajda, "Ne üzücü bir haber. Ben mükemmel bir arkadaşımı, dünya bir efsaneyi kaybetti. Söyleyecek çok şey var ama şimdi Allah ailesine güç versin." ifadeleri kullanıldı.

Maradona, geçirdiği kalp krizi sonrası 60 yaşında hayatını kaybetmişti.

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Pele'den Maradona'nın ölümü sonrası ilk sözler
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