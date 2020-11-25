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'da şoke eden detay!

'in 9. haftasında ile 1-1 berabere kalan 'da 'nun yokluğu hissediliyor. Sarı-kırmızılıların dünya yıldızı golcüsü ile ilgili şoke eden bir detay ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 25.11.2020 11:43 Son Güncelleme: 25.11.2020 11:58 ABONE OL
Falcao'da şoke eden detay!

Aylar süren bir operasyonda 'ın renklerine bağladığı Radamel , bir türlü beklenen istikrarı yakalayamadı.

Falcao'da şoke eden detay!

Geçen sezon da, bu sezon da sık sık sakatlıklarla boğuşmak zorunda kalan 34 yaşındaki santrforun, her geçen hafta kaçırdığı maçların sayısına bir yenisi ekleniyor.

Falcao'da şoke eden detay!

Sarı-Kırmızılı takım, Radamel transferinin ardından; , ve Avrupa kupalarında toplam 55 maça çıktı, 24 galibiyet, 15 beraberlik, 16 yenilgi elde etti. Rakip filelere 80 gol gönderirken, kalesinde 63 gol gördü.

Falcao'da şoke eden detay!

ise bu maçların sadece 29'unda sahadaydı. 1961 dakika forma giyen Kolombiyalı yıldız, 16 gol 3 asistlik performans ortaya koydu.

Falcao'da şoke eden detay!

Her ne kadar maç başına gol istatistiği fena olmasa da, sakatlıklar sebebiyle istikrar sağlayamaması 'a ciddi sıkıntılar yaşatıyor.

Falcao'da şoke eden detay!

YILLIK MALİYETİ 7 MİLYON EURO

Öyle ki, 29 maçta sahada olan , aynı zamanda 26 karşılaşmayı da ya tribünden ya da evinden seyretmek zorunda kaldı.

Falcao'da şoke eden detay!

Yıllık maliyeti 7 milyon Euro'yu bulan ve büyük umutlarla edilen tecrübeli futbolcunun bu grafiği, teknik heyeti de yönetimi de bir hayli zor durumda bırakıyor.

Falcao'da şoke eden detay!

Sağlık ekibi şimdi 'yu önümüzdeki hafta oynanacak deplasmanına yetiştirmeye çalışıyor.

Falcao'da şoke eden detay!

Yıldız santrforun bu mücadeleyi de kaçırması halinde, oynamadığı maç sayısı, oynadığı maçların toplamına yaklaşacak.

Falcao'da şoke eden detay!

Bu tablo da fiyat performans oranına bakıldığında 'ın bu transferde ciddi zararda olduğuna işaret ediyor. (Fanatik)

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Falcao'da şoke eden detay!
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