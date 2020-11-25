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’daki düşüşün sebebi belli oldu!

Son dakika haberleri... Pandemi sonrası devam eden geçtiğimiz sezondan beri düşüşte olan Galatasaray, 'in 9. haftasında karşısında etkili bir oyun ortaya koysa da istediği skoru elde edemedi. Sarı kırmızılı takımdaki düşüşün sebebi belli oldu! İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 25.11.2020 10:44 Son Güncelleme: 25.11.2020 10:55 ABONE OL
Galatasaray’daki düşüşün sebebi belli oldu!

karşısında onlarca şut atan, pozisyondan pozisyona koşan 'da bir gol gelse, belki de birçok şey tartışılmayacaktı. Futbol olarak görünürde bir sıkıntı yaşamayan Cim-Bom'un beraberliğini ayrıntılar belirledi ve tartışmalar da beraberinde geldi. İşte sarı-kırmızılılarda ortaya çıkan problemler:

Galatasaray’daki düşüşün sebebi belli oldu!

KULÜBEDEN FAYDA YOK!
Kayseri maçında 70. dakikada yapılan 3 değişiklik ve hemen ardından yenilen gol dikkat çekmişti. Fatih Terim yine Fenerbahçe derbisinde de 70. dakikada üç değişikliğe imza atmıştı.

Galatasaray’daki düşüşün sebebi belli oldu!

Sarı-kırmızılıların evinde kaybettiği Alanya maçında da son dakikada yapılan değişikliğin hemen ardından sarı-kırmızılılar kalesinde gol görmüştü. bu sezon iki maçta öne geçmesine rağmen galibiyeti koruyamadı.

Galatasaray’daki düşüşün sebebi belli oldu!

FEGHOULİ DÖKÜLDÜ
Milli takım nedeniyle ülkesine giden Cezayirli Feghouli yorgun bir şekilde döndü. Tecrübeli futbolcu, Kayseri maçında sahada yokları oynadı.

Galatasaray’daki düşüşün sebebi belli oldu!

AKBABA'NIN DÜŞÜŞÜ
Fatih Terim'in güvendiği izimlerin arasında bulunan Emre Akbaba bu sezon büyük düşüş yaşadı. Sadece iki maçta 11'de başlayan Akbaba'nın oynadığı bu karşılaşmalarda 5 puan kaybetti. Emre, karşısında önemli bir pozisyonu değerlendiremedi.

Galatasaray’daki düşüşün sebebi belli oldu!

MARCAO GERİYE GİTTİ
Milliyet'in haberine göre yaz döneminde adı Roma'nın transfer listesinde anılan Sambacı eski görüntüsünden uzakta bir performans sergiliyor. Marcao'nun bu halini yeni kontrat ve zam talebinin yanıt bulmamasına bağlayanlar da var.

Galatasaray’daki düşüşün sebebi belli oldu!

SARACCHİ KORKTU
Sakatlığın ardından çıktığı ilk maçta riske girmeyen Saracchi, bazı müdahalelerden sakındı. Teknik Direktör Fatih Terim de yerine Emre Taşdemir'i almak zorunda kaldı.

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Galatasaray’daki düşüşün sebebi belli oldu!
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