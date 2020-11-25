Galatasaray’daki düşüşün sebebi belli oldu!

Kayserispor karşısında onlarca şut atan, pozisyondan pozisyona koşan Galatasaray'da bir gol gelse, belki de birçok şey tartışılmayacaktı. Futbol olarak görünürde bir sıkıntı yaşamayan Cim-Bom'un beraberliğini ayrıntılar belirledi ve tartışmalar da beraberinde geldi. İşte sarı-kırmızılılarda ortaya çıkan problemler: