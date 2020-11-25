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İşte 'ın planı!

'in 10. haftası - derbisine ev sahipliği yapacak. İki takım da geçtiğimiz haftayı dikkat çeken galibiyetlerle tamamladılar. Fenerbahçe, Ankaragücü'nü farklı geçerken, Beşiktaş ise son şampiyon 'i devirdi. Şimdi gözler Fenerbahçe - Beşiktaş derbisine çevrilmişken siyah beyazlı takımın teknik adamı 'ın planı belli oldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 25.11.2020 09:26 Son Güncelleme: 25.11.2020 09:35 ABONE OL
İşte Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Fenerbahçe planı!

'de 9. haftayı 3-2'lik galibiyetiyle tamamlayan Kara Kartal'da tüm gözler pazar günkü derbisine çevrildi.

İşte Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Fenerbahçe planı!

5'i koronavirüs, biri de cezalı olması sebebiyle toplamda 6 futbolcusundan yoksun çıktığı mücadelede 'i oyunun ilk bölümündeki baskılı futboluyla devirerek gücünü gösteren Siyah-Beyazlılar'da teknik direktör , hafta sonunda Kadıköy'de çıkacakları zorlu oyunda da aynı sistemi uygulama kararı aldı.

İşte Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Fenerbahçe planı!

Cyle Larin ve Vincent Aboubakar'ın her geçen gün daha etkili görüntü sergilemesi, Rachid Ghezzal'in hücum hattına ağırlığını koyması ve Atiba'nın artık şaşırtmayan yüksek formunu göz önünde bulunduran Yalçın, mücadelesinde de erkenden skoru yakalamak istiyor.

İşte Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Fenerbahçe planı!

ORTA SAHA KARTAL'DA KALACAK
Görev yaptığı son 4 maçta 4 gol atan Cyle Larin ve form grafiği her geçen gün yükselen Vincent Aboubakar'ı hafta boyunca gerçekleştirilecek idmanlarda özel olarak hazırlayacak olan , bu 2 ismi yine Ghezzal ve Atiba'yla destekleyecek.

İşte Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Fenerbahçe planı!

Oyunun merkezindeki hakimiyeti elinde tutmayı planlayan Yalçın, bu konuda da eski Fenerbahçeli futbolcu Josef de Souza'ya güveniyor.

İşte Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Fenerbahçe planı!

Fanatik'in haberine göre maçında olduğu gibi Sarı-Lacivertliler'le oynanacak kritik mücadelede de Brezilyalı ismi takımın lideri olarak sahaya sürecek olan başarılı hoca, skor özelliği yüksek rakibini kendi silahıyla vurmayı amaçlıyor.

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İşte Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Fenerbahçe planı!
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