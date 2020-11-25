İşte Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Fenerbahçe planı!

ORTA SAHA KARTAL'DA KALACAK

Görev yaptığı son 4 maçta 4 gol atan Cyle Larin ve form grafiği her geçen gün yükselen Vincent Aboubakar'ı hafta boyunca gerçekleştirilecek idmanlarda özel olarak hazırlayacak olan Sergen Yalçın, bu 2 ismi yine Ghezzal ve Atiba'yla destekleyecek.