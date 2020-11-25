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İşte 'de 'un 3 vazgeçilmezi!

'in 9. haftasında 'ni farklı mağlup eden 'de, kadronun alternatifliği dikkat çekiyor. Her bölgede en az iki seçeneği bulunan 'un buna rağmen 3 vazgeçilmezi bulunuyor. İşte o isimler...

Giriş Tarihi: 25.11.2020 09:53 Son Güncelleme: 25.11.2020 09:56 ABONE OL
İşte Fenerbahçe'de Erol Bulut'un 3 vazgeçilmezi!

'de geniş kadrosuyla ve bol alternatifiyle dikkat çeken 'de 3 ismin yeri çok özel duruyor.

İşte Fenerbahçe'de Erol Bulut'un 3 vazgeçilmezi!

Her bölgenin bir alternatifi varken bu isimler vazgeçilmez olarak öne çıkıyor. Şu anda takımın omurgasını oluşturan bu isimler derbisi öncesinde de herhangi bir sakatlık olmazsa sahada yer alacak, takımın en kritik isimleri olacak.

İşte Fenerbahçe'de Erol Bulut'un 3 vazgeçilmezi!

ALTAY BAYINDIR'DAN YÜZDE 73

A 'a da yükselen Altay Bayındır, bu sezon 9 haftanın tamamında oynadı. Bütün maçlarda ilk 11 ve 90 dakika sahada kalan genç kaleci, 810 dakika süre aldı. 2 maçta da kalesini gole kapatan Altay, yüzde 73'lük kurtarış yüzdesi yakaladı.

İşte Fenerbahçe'de Erol Bulut'un 3 vazgeçilmezi!

TISSERAND SAVUNMANIN LİDERİ

Ligin 3. haftasında takıma katılan Demokratik Kongolu stoper Marcel Tisserand, son 7 haftanın tamamında ilk 11'de şans buldu. 630 dakika sahada kalan 27 yaşındaki defans artık savunmanın lideri oldu.

İşte Fenerbahçe'de Erol Bulut'un 3 vazgeçilmezi!

Tisserand yüzde 90'ı bulan pas isabeti ve yüzde 50'lik ikili mücadele kazanma başarısıyla göze çarpıyor.

İşte Fenerbahçe'de Erol Bulut'un 3 vazgeçilmezi!

GUSTAVO, LİGİN EN İYİLERİNDEN BİRİ

Orta sahanın kalbi olarak görülen Luiz Gustavo aynı zamanda takımın 2. kaptanı. Geçen sezondan beri istikrarını koruyan Brezilyalı, 9 maçın hepsinde ilk 11'de yer aldı, 790 dakika süre aldı.

İşte Fenerbahçe'de Erol Bulut'un 3 vazgeçilmezi!

Gustavo bilhassa yüzde 91'e ulaşan pas başarısıyla takımın pas oyununda önemli bir yere sahipken, 'de de en iyilerden biri konumuna yükseldi. (Milliyet)

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İşte Fenerbahçe'de Erol Bulut'un 3 vazgeçilmezi!
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