Son dakika: Fenerbahçe'ye Beşiktaş derbisi öncesi Samatta şoku!

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.
Ülker Stadyumu'nda oynanacak zorlu mücadele öncesinde sarı-lacivertli takıma golcüsü Samatta'dan kötü haber geldi. Dün idmanda sakatlanan Tanzanyalı golcünün, sol dizinde esneme tespit edildiği açıklandı.
Kanarya'nın gol silahı, siyah-beyazlı ekibe karşı forma giyemeyecek.
Konuyla ilgili Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle: "Dünkü maçta ayağına darbe alan Samatta'nın çekilen MR'ında sol diz iç yan bağında esneme, eklem kapsülünde zorlanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."
27 yaşındaki forvet, bu sezon Fenerbahçe formasını 8 maçta giyerken, 2 kez ağları sarsmayı başardı.