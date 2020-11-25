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Son dakika: 'ye derbisi öncesi şoku!

Son dakika haberleri... 'in 10. haftasında ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'ye 'dan kötü haber geldi. Deneyimli golcünün sol dizinde esneme tespit edildiği açıklandı. Sarı-lacivertli takımdan yapılan bilgilendirme şöyle: "Dünkü maçta ayağına darbe alan Samatta’nın çekilen ’ında sol diz iç yan bağında esneme, eklem kapsülünde zorlanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

Giriş Tarihi: 25.11.2020 18:33 Son Güncelleme: 25.11.2020 18:45 ABONE OL
Son dakika: Fenerbahçe'ye Beşiktaş derbisi öncesi Samatta şoku!

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.

Ülker Stadyumu'nda oynanacak zorlu mücadele öncesinde sarı-lacivertli takıma golcüsü Samatta'dan kötü haber geldi. Dün idmanda sakatlanan Tanzanyalı golcünün, sol dizinde esneme tespit edildiği açıklandı.

Kanarya'nın gol silahı, siyah-beyazlı ekibe karşı forma giyemeyecek.

Konuyla ilgili Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle: "Dünkü maçta ayağına darbe alan Samatta'nın çekilen MR'ında sol diz iç yan bağında esneme, eklem kapsülünde zorlanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

27 yaşındaki forvet, bu sezon Fenerbahçe formasını 8 maçta giyerken, 2 kez ağları sarsmayı başardı.

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Son dakika: Fenerbahçe'ye Beşiktaş derbisi öncesi Samatta şoku!
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