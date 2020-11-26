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Etiket için aday olmayın!

Başkanı Cengiz, seçime girip girmeyeceğine dair açıklamayı 4 Aralık’ta yapacağını belirtirken, adaylara da seslendi.

MEHMET ÖZCAN
Giriş Tarihi: 26.11.2020 ABONE OL
Etiket için aday olmayın!
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Türk Telekom Stadyumu'nda yapılan iş birliği anlaşmasında soruları yanıtladı. 'Baskın seçim' eleştirilerine yanıt veren Cengiz, şunları söyledi:
Biz 20 Ocak'ta seçime girdik. 25 Ocak'ta devir teslim aldık. 31 Ocak'ta transfer sezonu kapandı. Seçim kararı ilan ettiğimizden 31 Ocak'a kadar 45-50 gün var. 6 transfer dönemi geçirdik, 6 tane dayak yedik. Daha geniş fırsat verdiğime inanıyorum. Kimileri demiş 'baskın seçim'. Siz baskın seçim görmemişsiniz!
Bize iş yaptırmıyorlar. Benim moralim bozulmaz. Dünyada geçirilen hastalık bakımından tekim. Aynı anda 4 ameliyat yok diyorlar. İyi ki kalbime bir şey olmadı. Kalbim G.Saray ile devam ediyor. G.Saray başkanları yalan söylemez.
Rekabet ne kadar güçlü ise o kadar güçlü olursunuz. Hepsi G.Saray için aday oldu.
Başkan adayları etiket için çıkmasın, etik için çıksın. Rakiplerimiz alınmasın ama Türkiye'nin en büyük sivil toplum gücü Galatasaray'dır.
Benim başkan adayı olup olmama sürecim devam ediyor. Aday olup olmayacağım konusunda 4 Aralık'ta bir açıklama yapacağım.



GALATASARAY'DAN YENİ İŞ BİRLİĞİ
Galatasaray ile Socios.com arasında yeni iş birliği anlaşması imzalandı. Buna göre sarı-kırmızılı kulübün kripto parası "$GAL Fan Token"ın, kripto para işlem platformu Paribu'da listeleneceği duyuruldu.

SEÇİME İZİN YOK
Galatasaray, 19-26 Aralık tarihlerinde yapılması için başvurduğu olağanüstü genel kurulunu Kovid-19 salgını nedeniyle gerçekleştiremeyecek. İçişleri Bakanlığı'nın bünyesinde oluşturulan Kovid-19 Bilimsel Danışma Kurulu, fiziksel mesafenin korunmasının zor olacağı sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler veya kooperatiflerin geniş katılımlı toplantılarının yapılmamasını ve ileri tarihe ertelenmesini önermişti. 1 Aralık 2020 olan bu tarihin 28 Şubat 2021'e uzatılacağı öğrenildi. Valiliklerin, İçişleri Bakanlığı'ndan gelen bu tebligatı Galatasaray Yönetimi'ne yakın zamanda Dernekler Masası aracılığıyla göndermesi ve kulübün de bunu resmi olarak açıklaması bekleniyor. Galatasaray'da olağan kongre zamanı ise Mayıs 2021.

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Etiket için aday olmayın!
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