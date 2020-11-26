Erol Bulut'tan Samatta'ya: Sana inanıyoruz

Fenerbahçe'de Samatta seferberliği var. Karagümrük maçından bu yana gol orucunu bozamayan Tanzanyalı golcü, Sivas Belediyespor karşısında yine fileleri havalandıramayınca oyundan alınmasının ardından hayli üzgündü. Bu görüntünün ardından sportif direktör Emre Belözoğlu ve teknik direktör Erol Bulut oyuncuyla görüştü.



TARAFTAR SAHIP ÇIKTI

Emre Belözoğlu, "Önümüzdeki yol çok uzun, senin bu takıma katacağın çok şey var. Kaçırılmış bir şey yok. Hepimiz sana inanıyor ve güveniyoruz" diyerek Samatta'ya moral verdi. Erol Bulut ise, "Sana inanıyorum. En kısa zamanda gerçek kaliteni göstereceksin" ifadeleriyle oyuncusunu motive etti.



SAMATTA: MİNNETTARIM

Samatta'nın üzgün görüntüsü sonrası, F.Bahçe taraftarı da golcüsüne destek verdi. Sosyal medyada #WeBelieveYouSamatta (Sana İnanıyoruz Samatta) başlığıyla 27 yaşındaki oyuncuyu bağırlarına bastılar. Bu başlığa 30 bini aşkın mesaj gönderildi. Bu destek sonrasında duygulanan Samatta, "Hepinize minnettarım. Çalışarak zamanımın gelmesini bekliyorum. En kısa zamanda gerçek Samatta'yı herkese göstereceğim" sözleriyle teşekkür etti.



SAKATLIK ŞOKU!

Sivas Belediyespor maçında 60 dakika sahada kalan ve oyundan çıktıktan sonra üzgün haliyle objektiflere yansıyan Samatta'dan kötü haber geldi. Karşılaşmada ayağına darbe alan Tanzanyalı oyuncunun dün çekilen MR'ında sol diz iç yan bağında esneme ve eklem kapsülünde zorlanma tespit edildi. Tedavisine başlanan golcü futbolcunun Beşiktaş maçında kadroda olmayacağı öğrenildi.