Süper Lig'de 10. haftanın perdesi Ankara'da açıldı.

Abdullah Avcı ile yeni bir sayfa açan ve geçtiğimiz hafta Erzurumspor'u yenerek güzel başlangıç yapan Trabzonspor, Başkent'te Ankaragücü'ne konuk oldu.

Geçen hafta sahasında Erzurumspor'u tek golle geçen Fırtına, Başkent'te de aynı skorla güldü. Bordo-mavililere galibiyeti getiren golü 45. dakikada Baker attı. Trabzonspor ligde 10 maç sonunda 12 puan toplarken, 8 mücadeleye çıkan Ankaragücü ise 2 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR...



16'ncı dakikada Pereira'nın sağ taraftan yaptığı ortada, Nwakaeme ceza sahası dışından bekletmeden vurdu, top kale direğinin yanından auta çıktı.



42'nci dakikada hızlı gelişen Trabzonspor atağında Abdulkadir Ekuban paslaşmasında, Ekuban'ın şutu yandan auta çıktı.



44'üncü dakikada Alper'in ceza sahası dışından çektiği şut savunmadan sekmesine rağmen kaleci Uğurcan topa sahip oldu.



45+1'inci dakikada Abdulkadir'in düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu Baker kullandı. Baker Yaklaşık 25 metreden topu kalecinin solundan filelere gönderdi.



48'inci dakikada Pinto'nun pasyla ceza sahası dışında topla buluşan Voca'nın şutu kaleci Uğurcan'da kaldı.



90+2'nci dakikada kullanılan köşe atışında kaleci Uğurcan boşa çıktı. Pazdan kafa ile topu boş kaleye gönderemedi.



Uzatma dakikalarında her iki takımda bulduğu pozisyonları değerlendiremedi. Ankaragücü sahasında Trabzonspor'a 1-0 yenildi.

ANKARAGÜCÜ 0-1 TRABZONSPOR

HAKEMLER: Mustafa Öğretmenoğlu, Mustafa Emre Eyisoy, Murat Ergin Gözütok



MKE ANKARAGÜCÜ: Friedrich, Pazdan, Atakan Rıdvan Çankaya, Pinto, Orkan Çınar, (Dk.74 Luka Adzic), Lobjanidze (Dk.69 Paintsil), Alper Potuk (Dk.69 Emre Güral), Borven (Dk.59 Bolingi), Voca (Dk.74 Şahverdi Çetin), Sarlija, Kitsiou



TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır, Pereira, Marlon, Baker, Edgarle, Nwakaeme, Abdülkadir Ömür, Hugo, Ekuban (Dk.84 Bilal Başacıkoğlu), Abdülkadir Parmak (Dk.89 Medeiros), Afobe (Dk. 73 Semedo)



GOL: Dk. 45+1 Baker, (Trabzonspor)



KIRMIZI KART: Pereira, (Trabzonspor)



SARI KARTLAR: Sarlija, Kitsiou (Ankaragücü) - Pereira, Uğurcan Çakır, Semedo (Trabzonspor)