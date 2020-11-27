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CANLI | Ankaragücü -

'in 10. haftasında Ankaragücü, 'u konuk ediyor. 'ndaki mücadelede deneyimli hakem düdük çalıyor. Geçtiğimiz hafta yönetiminde çıktığı ilk maçı kazanan bordo-mavililer, seri yakalamak istiyor. Son sırada bulunan ev sahinin hedefi ise 3 puan. Ankaragücü-Trabzonspor müsakasının canlı anlatımını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 27.11.2020 18:27 Son Güncelleme: 27.11.2020 20:18 ABONE OL
CANLI | Ankaragücü - Trabzonspor

Süper Lig'de 10. haftanın perdesi Ankara'da açıldı.

Abdullah Avcı ile yeni bir defter açan ve geçtiğimiz hafta Erzurumspor'u yenerek güzel başlangıç yapan Trabzonspor, Başkent'te Ankaragücü'ne konuk oluyor.

Çıktığı 9 maçta 9 puan toplayan ve zirveden uzak kalan bordo-mavililer tırmanışa geçmenin hesaplarını yaparken, 7 müsabaka sonunda 2 puanda kalan Ankaragücü ise kazanarak rakiplerine yaklaşmak istiyor.

Ankaragücü ile Trabzonspor arasındaki zorlu karşılaşma saat 19.30'da başladı ve Eryaman Stadyumu'nda oynanıyor. Mustafa Öğretmenoğlu'nun yönettiği müsabaka beIN Sports HD1'den canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER...

Ankaragücü: Friedrich, Pazdan, Sarlija, Kistiou, Pinto, Atakan, Orkan, Lobjanidze, Voca, Alper Potuk, Borven.

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Vitor Hugo, Edgar Ie, Marlon, Abdulkadir Parmak, Lewis Baker, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Afobe.




ANKARAGÜCÜ 10 YILDIR KAZANAMIYOR...

Geçen hafta Göztepe'ye deplasmanda 3-1 yenilen ve teknik direktör Fuat Çapa'yla yollarını ayıran sarı-lacivertliler, Trabzonspor maçına yardımcı antrenörler ile çıktı. Bu handikaba rağmen başkent ekibinde hedef hem bu sezon ilk galibiyetini almak hem de 10 yıldır yenemediğini rakibini mağlup etmek. Rakibi karşısında son galibiyetini 1 Mayıs 2010'da sahasında 1-0'lık skorla alan sarı-lacivertliler, daha sonraki 8 maçta 3 beraberlik, 5 yenilgi yaşadı.

TRABZONSPOR MAÇINDA TAKIMIN BAŞINDA MUSTAFA DALCI YER ALACAK...

Süper Lig'de 7 maça çıkan Ankaragücü, 2 beraberlik, 5 yenilgi aldı. Sarı-lacivertliler ligde galibiyeti bulunmayan tek takım konumunda. Ankaragücü'nde sakatlıkları devam eden Assane Diousse ve Joseph Paintsil takımdan ayrı kaldı.

Henüz herhangi bir teknik direktörle anlaşmayan Ankaragücü'nde kulübün isteği üzerine Zonguldak Kömürspor'dan ayrılan ve dün antrenör olarak anlaşmaya varılan Mustafa Dalcı, Trabzonspor maçında takımın başında sahaya çıkacak.

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CANLI | Ankaragücü - Trabzonspor
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