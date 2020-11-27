Herkesin Fenerbahçe'nin 18 transfer yapmasını konuştuğunu dile getiren Erol Bulut, "Rakibimiz iyi futbolculara sahip ama bizim de kalitemiz belli. Pazar günü iyi ve tempolu bir maç olacağını düşünüyorum. Her iki takımda da eksikler var. Ama geniş bir kadroya sahibiz.ve inşallah bu haftada da 3 puan alıp yolumuza devam ederiz" diye konuştu.Ligdeki pozisyonlarından memnun olduklarını ve üzerine koyarak ilerlemek istediklerini vurgulayan Bulut, Koronavirüs'e yakalanan Valencia'nın durumu ile ilgili soruyacevabını verdi. Deneyimli hoca, "Kupadaki Sivas Bld. maçında Samatta'yı 60. dakikada oyundan alması hatırlatılması üzerine ise "Derbiyi, sakatlığını düşünerek çıkardık ama maalesef iyi bir netice gelmedi.Çok önemli bir oyuncu, ona ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.Erol Bulut, Maradona ile ilgili bir anısını da paylaştı: "Olympiakos'ta 2005-06 yılında şampiyonluğu garantilemiştik ve kulüp, kendisini davet etmişti. Isınmaya çıktığımızda top kalmamıştı çünkü Maradona hepsini tribüne atmıştı. Herkes hayatını yaşıyor ve zamanı gelince aramızdan ayrılıyor. Biz de bunu zamanı gelince tadacağız."Fenerbahçe formasıyla ile en son 7 Kasım'da oynanan Konyaspor maçında forma giyen ve 13 Kasım'da çekilen MR'ında kasık bölgesinde kısmi yırtık tespit edilendün antrenmanda önce koşu yaptı, sonra tek başına topla çalıştı. Yıldız futbolcunun bugünden itibaren takımla idmana çıkacağı ve derbisindeki yerini alabileceği belirtildi.Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük ile yaptığı hazırlık maçında elmacık kemiği kırılan Harun Tekin, maske ile salonda çalışmalara başladı. Tecrübeli kaleci, Pazartesi takımla antrenmanlara başlayacak.