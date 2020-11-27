Beşiktaş’ın iyi oyunculara sahip bir takım olduğunu dile getiren Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, “Ancak bizim de kalitemiz ortada. Umarım sahadan üç puanla ayrılıp yolumuza kayıpsız devam ederiz”dedi
Giriş Tarihi: 27.11.2020ABONE OL
Herkesin Fenerbahçe'nin 18 transfer yapmasını konuştuğunu dile getiren Erol Bulut, "AncakBeşiktaş'a, Trabzonspor'a baktığınızdabu takımlar da 12-13 transfer gerçekleştirdi. Rakibimiz iyi futbolculara sahip ama bizim de kalitemiz belli. Pazar günü iyi ve tempolu bir maç olacağını düşünüyorum. Her iki takımda da eksikler var. Ama geniş bir kadroya sahibiz. Bugünekadar iyi işler yaptığımızı düşünüyoruz ve inşallah bu haftada da 3 puan alıp yolumuza devam ederiz" diye konuştu.
VALENCİA'YI BEKLİYORUZ
Ligdeki pozisyonlarından memnun olduklarını ve üzerine koyarak ilerlemek istediklerini vurgulayan Bulut, Koronavirüs'e yakalanan Valencia'nın durumu ile ilgili soruya "1-2 gün içindetest olur. İnşallah negatif çıkar. Türkiye'yedönmesini bekliyoruz" cevabını verdi. Deneyimli hoca, "Kupadaki Sivas Bld. maçında Samatta'yı 60. dakikada oyundan alması hatırlatılması üzerine ise "Derbiyi, sakatlığını düşünerek çıkardık ama maalesef iyi bir netice gelmedi. 3-4 haftalık bir süreçyaşayacak. Çok önemli bir oyuncu, ona ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.
'MARADONA ISINMAYA TOP BIRAKMAMIŞTI'
Erol Bulut, Maradona ile ilgili bir anısını da paylaştı: "Olympiakos'ta 2005-06 yılında şampiyonluğu garantilemiştik ve kulüp, kendisini davet etmişti. Isınmaya çıktığımızda top kalmamıştı çünkü Maradona hepsini tribüne atmıştı. Herkes hayatını yaşıyor ve zamanı gelince aramızdan ayrılıyor. Biz de bunu zamanı gelince tadacağız."
GÖKHAN YETİŞİYOR
Fenerbahçe formasıyla ile en son 7 Kasım'da oynanan Konyaspor maçında forma giyen ve 13 Kasım'da çekilen MR'ında kasık bölgesinde kısmi yırtık tespit edilen Gökhan Gönül, dün antrenmanda önce koşu yaptı, sonra tek başına topla çalıştı. Yıldız futbolcunun bugünden itibaren takımla idmana çıkacağı ve derbisindeki yerini alabileceği belirtildi. Geçirdiği bağırsakenfeksiyonu nedeniyle kupadaki Sivas Bld. maçındaoynayamayan Perotti de dünkü idmana katıldı.
HARUN'A ÖZEL MASKE
Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük ile yaptığı hazırlık maçında elmacık kemiği kırılan Harun Tekin, maske ile salonda çalışmalara başladı. Tecrübeli kaleci, Pazartesi takımla antrenmanlara başlayacak.