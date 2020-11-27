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Kazanmaya alışmalıyız

Ankaragücü maçından üç puan beklediğini dile getiren Avcı, “Sistemimi oturturken saha sonuçları da çok önemli. İlk maçtaki galibiyetin getirilerini çoğaltmak için yeniden kazanmalıyız” dedi.

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Giriş Tarihi: 27.11.2020 ABONE OL
Kazanmaya alışmalıyız
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kazanmayı alışkanlık haline getirmeleri gerektiğini söyledi. Ankaragücü maçı öncesi hafta başından itibaren gördükleri eksiklikleri giderme noktasında yoğun şekilde çalıştıklarını belirten Avcı, "Sorunlarımızı çözmemiz için yapmamız gereken tek şey bu. Takım savunmasını oturtmamız gerekiyor ve bu daha çok birlikte çalışmaktan geçiyor" diye konuştu. Avcı bir yandan ligdeki yarışın sürdüğünü vurgulayarak, "Ligde bir kazanma alışkanlığı yakalamak zorundayız. İlk maçımızda aldığımız galibiyet bize moral ve hırs verdi. Şimdi bunu daha iyi bir noktaya getirmek için yeniden kazanmak zorundayız" dedi.

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