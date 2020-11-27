Kazanmaya alışmalıyız

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kazanmayı alışkanlık haline getirmeleri gerektiğini söyledi. Ankaragücü maçı öncesi hafta başından itibaren gördükleri eksiklikleri giderme noktasında yoğun şekilde çalıştıklarını belirten Avcı, "Sorunlarımızı çözmemiz için yapmamızgereken tek şey bu. Takım savunmasını oturtmamızgerekiyor ve bu daha çok birlikteçalışmaktan geçiyor" diye konuştu. Avcı bir yandan ligdeki yarışın sürdüğünü vurgulayarak, "Ligde bir kazanma alışkanlığı yakalamak zorundayız. İlk maçımızda aldığımız galibiyet bize moral ve hırs verdi. Şimdi bunu daha iyi bir noktayagetirmek için yeniden kazanmakzorundayız" dedi.