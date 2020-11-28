İşte Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin 11'leri!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında yarın derbide Beşiktaş'ı konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Sarı-lacivertliler, ligde kalan 9 haftada sadece 1 kez mağlup oldu ve son mücadelesinde deplasmanda Gençlerbirliği'ni 5-1 yenmeyi başardı. Beşiktaş ise geçtiğimiz hafta son şampiyon Başakşehir'i devirdi.
GÖKHAN GÖNÜL DÖNÜYOR
Fenerbahçe'nin tecrübeli sağ beki Gökhan Gönül, sakatlığını geride bıraktı. Sakatlığı sebebiyle milli arada takımından ayrı kalan ve Gençlerbirliği mücadelesini kaçıran Gökhan, teknik direktör Erol Bulut'un şans vermesi halinde derbide eski takımına karşı forma giyebilecek.
EKSİK FUTBOLCU SAYISI 5'E ÇIKTI
Beşiktaş, Fenerbahçe derbisine 5 eksik futbolcuyla çıkacak. Siyah beyazlılarda Ersin Destanoğlu'nun kırmızı kart ve Dorukhan Toköz'ün sarı kart cezası bulunuyor. Türkiye ile oynanan milli maçta Covid-19 olduğu açıklanan ve hala karantina süreci devam eden Hırvat futbolcu Domagoj Vida ile sağ alt baldırında zorlanma olan Gökhan Töre de maç kadrosuna girmeyecek diğer iki futbolcu olacak. Milli arada Covid-19 olduktan sonra 2 testi negatife dönen Ajdin Hasic'in, dün açıklanan yeni testlerde tekrar pozitif çıkması siyah beyazlılar için şok eden bir gelişme oldu. Hasic'in yeniden izolasyona alınmasıyla takımdaki eksik futbolcu sayısı 5'e çıktı.
FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK
Fenerbahçe, Beşiktaş derbisine 6 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Harun Tekin, Nazım Sangare, Tolga Ciğerci ve Mbwana Samatta ile hasta Sinan Gümüş ve Enner Valencia Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek. Öte yandan Fenerbahçe'de Luiz Gustavo sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Brezilyalı futbolcu, derbide kart görmesi durumunda Yukatel Denizlispor deplasmanında takımını yalnız bırakacak.
ERSİN VE DORUKHAN CEZALI
Beşiktaş'ta kaleci Ersin Destanoğlu kırmızı, Dorukhan Toköz ise sarı kart cezası nedeniyle derbi maçta görev alamayacak. Gaziantep FK maçında kırmızı kart gören Ersin, Medipol Başakşehir maçının yanı sıra Fenerbahçe mücadelesinde de takımını yalnız bırakacak. Medipol Başakşehir maçında gördüğü sarı kartla bu sezon dördüncü kez aynı durumu yaşayan Dorukhan da yarınki derbide forma giyemeyecek.
KALEDE YİNE UTKU OLACAK
Ersin'in yokluğunda Medipol Başakşehir maçında kalede görev alan Utku Yuvakuran'ın derbi maçta da görev alması bekleniyor. Utku, Medipol Başakşehir karşısında 2 gol yemesine rağmen kritik kurtarışlarıyla beğeni toplamıştı.
3 İSİM ESKİ TAKIMINA KARŞI
Fenerbahçeli futbolcular Caner Erkin, Gökhan Gönül ve Jose Sosa, Beşiktaş ile oynanacak olan derbide eski takımlarına karşı forma giyecek.
Süper Lig'in 10. haftasında yarın Ülker Stadı'nda Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak olan derbi mücadelesinde sarı-lacivertli futbolcular Caner Erkin, Gökhan Gönül ve Jose Sosa eski takımlarına karşı forma giyecek. 2014-2015 sezonunda Beşiktaş'a transfer olan ve 2016-2017 sezonu öncesinde İtalyan ekibi Milan'a transferi gerçekleşen Sosa, 2017-2018'de Trabzonspor'a gelmiş, 2020-2021 sezonunun başında ise Fenerbahçe formasını terletmeye başlamıştı.
Daha önce 6 yıl Fenerbahçe'de oynayan Caner Erkin ve 9 yıl Fenerbahçe'de görev yapan Gökhan Gönül de 2016-2017 sezonu başında Beşiktaş'a imza atmış ve bu ikili 2020-2021 sezonunun başında Fenerbahçe'ye geri dönmüştü. Sarı-lacivertlilerde top koşturan bu 3 isim, Teknik Direktör Erol Bulut'un görev vermesi durumunda Beşiktaş ile oynanacak olan derbide eski takımlarına karşı sahada olacak.
WELINTON MU, NECİP UYSAL MI OYNAYACAK?
Milli arada sakatlıklar ve Covid-19 vakalarıyla uğraşan, bu nedenle de tam takım idman yapmadan 7 eksikle Medipol Başakşehir maçına çıkan Beşiktaş, buna rağmen karşılaşmayı 3-2 kazanarak büyük moral depolamıştı.
Siyah beyazlıların Fenerbahçe karşısında da galibiyetten başka bir düşüncesi yok. Bu hafta sakat ve Covid-19 olan futbolcuların bir kaçının iyileşmesi, teknik direktör Sergen Yalçın'ı en çok sevindiren gelişme oldu. Son anda karar değiştirmezse, bir futbolcu haricinde Başakşehir maçının kadrosunu sahaya sürecek olan Sergen Yalçın'ın, Welinton, N'Sakala, Roiser ve Oğuzhan'ın takıma katılmasıyla alternatifi olan bir yedek kulübesi olacak.
Tecrübeli teknik adam, derbi mücadelesinde kaleyi yine Utku'ya teslim edecek. Sağ bekte Valentine Roiser, stoperde Montero ve sol bekte Rıdvan oynaması kesin olan 3 oyuncu. Sakatlıktan yeni kurtulan ve sadece 3 idman yapacak olan Welinton'un oynayıp oynamayacağına ise bu akşam yapılacak idmanda karar verilecek. Welinton oynamaz ise stoperde Necip-Montero ikilisi görev yapacak.
İŞTE FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ DERBİSİNİN MUHTEMEL 11'LERİ
FENERBAHÇE: Altay, Gökhan, Tisserand, Serdar, Caner, Gustavo, Sosa, Ozan, Pelkas, Perotti, Cisse
BEŞİKTAŞ: Utku-Rosier-Necip (Welinton) -Montero-Rıdvan-Josef-Ghezzal-Atiba-Mensah-Larin-Aboubakar