İşte Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin 11'leri!

WELINTON MU, NECİP UYSAL MI OYNAYACAK?

Milli arada sakatlıklar ve Covid-19 vakalarıyla uğraşan, bu nedenle de tam takım idman yapmadan 7 eksikle Medipol Başakşehir maçına çıkan Beşiktaş, buna rağmen karşılaşmayı 3-2 kazanarak büyük moral depolamıştı.

Siyah beyazlıların Fenerbahçe karşısında da galibiyetten başka bir düşüncesi yok. Bu hafta sakat ve Covid-19 olan futbolcuların bir kaçının iyileşmesi, teknik direktör Sergen Yalçın'ı en çok sevindiren gelişme oldu. Son anda karar değiştirmezse, bir futbolcu haricinde Başakşehir maçının kadrosunu sahaya sürecek olan Sergen Yalçın'ın, Welinton, N'Sakala, Roiser ve Oğuzhan'ın takıma katılmasıyla alternatifi olan bir yedek kulübesi olacak.

Tecrübeli teknik adam, derbi mücadelesinde kaleyi yine Utku'ya teslim edecek. Sağ bekte Valentine Roiser, stoperde Montero ve sol bekte Rıdvan oynaması kesin olan 3 oyuncu. Sakatlıktan yeni kurtulan ve sadece 3 idman yapacak olan Welinton'un oynayıp oynamayacağına ise bu akşam yapılacak idmanda karar verilecek. Welinton oynamaz ise stoperde Necip-Montero ikilisi görev yapacak.