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İşte - derbisinin 11'leri!

'in 10. haftası - derbisine ev sahipliği yapacak. 'nda 19.00'da başlayacak mücadeleyi Namoğlu yönetecek. Derbi önce Fenerbahçe 20 puanla ikinci sırada bulunuyor. ise 13 puanla 7. sırada. Kritik maç öncesi ve derbi 11'ini belirledi! İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 28.11.2020 10:22 Son Güncelleme: 28.11.2020 10:33 ABONE OL
İşte Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin 11'leri!

, 'in 10. haftasında yarın derbide 'ı konuk edecek. 'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Numanoğlu yönetecek. Sarı-lacivertliler, ligde kalan 9 haftada sadece 1 kez mağlup oldu ve son mücadelesinde deplasmanda Gençlerbirliği'ni 5-1 yenmeyi başardı. ise geçtiğimiz hafta son şampiyon Başakşehir'i devirdi.

İşte Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin 11'leri!

GÖKHAN GÖNÜL DÖNÜYOR
'nin tecrübeli sağ beki , sakatlığını geride bıraktı. Sakatlığı sebebiyle milli arada takımından ayrı kalan ve Gençlerbirliği mücadelesini kaçıran Gökhan, 'un şans vermesi halinde derbide eski takımına karşı forma giyebilecek.

İşte Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin 11'leri!

EKSİK FUTBOLCU SAYISI 5'E ÇIKTI
, derbisine 5 eksik futbolcuyla çıkacak. Siyah beyazlılarda Ersin Destanoğlu'nun kırmızı kart ve 'ün cezası bulunuyor. Türkiye ile oynanan milli maçta Covid-19 olduğu açıklanan ve hala karantina süreci devam eden Hırvat futbolcu Domagoj Vida ile sağ alt baldırında zorlanma olan de maç kadrosuna girmeyecek diğer iki futbolcu olacak. Milli arada Covid-19 olduktan sonra 2 testi negatife dönen Ajdin Hasic'in, dün açıklanan yeni testlerde tekrar pozitif çıkması siyah beyazlılar için şok eden bir gelişme oldu. Hasic'in yeniden izolasyona alınmasıyla takımdaki eksik futbolcu sayısı 5'e çıktı.

İşte Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin 11'leri!

FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK
, derbisine 6 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Harun Tekin, Nazım Sangare, Tolga Ciğerci ve Mbwana Samatta ile hasta Sinan Gümüş ve Enner Valencia derbisinde forma giyemeyecek. Öte yandan Fenerbahçe'de Luiz Gustavo ceza sınırında bulunuyor. Brezilyalı futbolcu, derbide kart görmesi durumunda Yukatel Denizlispor deplasmanında takımını yalnız bırakacak.

İşte Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin 11'leri!

ERSİN VE DORUKHAN CEZALI
'ta kaleci Ersin Destanoğlu kırmızı, ise cezası nedeniyle derbi maçta görev alamayacak. Gaziantep FK maçında kırmızı kart gören Ersin, maçının yanı sıra mücadelesinde de takımını yalnız bırakacak. Medipol Başakşehir maçında gördüğü sarı kartla bu sezon dördüncü kez aynı durumu yaşayan Dorukhan da yarınki derbide forma giyemeyecek.

KALEDE YİNE UTKU OLACAK
Ersin'in yokluğunda Medipol Başakşehir maçında kalede görev alan Utku Yuvakuran'ın derbi maçta da görev alması bekleniyor. Utku, Medipol Başakşehir karşısında 2 gol yemesine rağmen kritik kurtarışlarıyla beğeni toplamıştı.

İşte Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin 11'leri!

3 İSİM ESKİ TAKIMINA KARŞI
Fenerbahçeli futbolcular , ve , ile oynanacak olan derbide eski takımlarına karşı forma giyecek.

'in 10. haftasında yarın 'nda ile arasında oynanacak olan derbi mücadelesinde sarı-lacivertli futbolcular Caner Erkin, Gökhan Gönül ve Jose Sosa eski takımlarına karşı forma giyecek. 2014-2015 sezonunda Beşiktaş'a transfer olan ve 2016-2017 sezonu öncesinde İtalyan ekibi Milan'a transferi gerçekleşen Sosa, 2017-2018'de Trabzonspor'a gelmiş, 2020-2021 sezonunun başında ise Fenerbahçe formasını terletmeye başlamıştı.

Daha önce 6 yıl Fenerbahçe'de oynayan Caner Erkin ve 9 yıl Fenerbahçe'de görev yapan Gökhan Gönül de 2016-2017 sezonu başında Beşiktaş'a imza atmış ve bu ikili 2020-2021 sezonunun başında Fenerbahçe'ye geri dönmüştü. Sarı-lacivertlilerde top koşturan bu 3 isim, 'un görev vermesi durumunda Beşiktaş ile oynanacak olan derbide eski takımlarına karşı sahada olacak.

İşte Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin 11'leri!

WELINTON MU, NECİP UYSAL MI OYNAYACAK?
Milli arada sakatlıklar ve Covid-19 vakalarıyla uğraşan, bu nedenle de tam takım idman yapmadan 7 eksikle maçına çıkan , buna rağmen karşılaşmayı 3-2 kazanarak büyük moral depolamıştı.

Siyah beyazlıların karşısında da galibiyetten başka bir düşüncesi yok. Bu hafta sakat ve Covid-19 olan futbolcuların bir kaçının iyileşmesi, 'ı en çok sevindiren gelişme oldu. Son anda karar değiştirmezse, bir futbolcu haricinde Başakşehir maçının kadrosunu sahaya sürecek olan Sergen Yalçın'ın, Welinton, N'Sakala, Roiser ve Oğuzhan'ın takıma katılmasıyla alternatifi olan bir yedek kulübesi olacak.

Tecrübeli teknik adam, derbi mücadelesinde kaleyi yine Utku'ya teslim edecek. Sağ bekte Valentine Roiser, stoperde Montero ve sol bekte Rıdvan oynaması kesin olan 3 oyuncu. Sakatlıktan yeni kurtulan ve sadece 3 idman yapacak olan Welinton'un oynayıp oynamayacağına ise bu akşam yapılacak idmanda karar verilecek. Welinton oynamaz ise stoperde Necip-Montero ikilisi görev yapacak.

İşte Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin 11'leri!

İŞTE - DERBİSİNİN MUHTEMEL 11'LERİ
FENERBAHÇE: Altay, Gökhan, Tisserand, Serdar, Caner, Gustavo, Sosa, Ozan, Pelkas, Perotti, Cisse
BEŞİKTAŞ: Utku-Rosier-Necip (Welinton) -Montero-Rıdvan-Josef-Ghezzal-Atiba-Mensah-Larin-Aboubakar

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İşte Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin 11'leri!
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