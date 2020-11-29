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Erol Bulut'tan derbi yorumu!

'nin 10. haftasında Fenerbahçe, sahasında 'ı konuk edecek. Karşılaşma öncesi , açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Giriş Tarihi: 29.11.2020 18:37 Son Güncelleme: 29.11.2020 18:37 ABONE OL

Süper Lig'nin 10. haftasında Fenerbahçe, derbi maçında sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Karşılaşma öncesi Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, açıklamalarda bulundu.

İşte Erol Bulut'un açıklamaları:

"25 futbolcumuz var. Sakatlar ve hasta olanların dışında futbolcularımın hepsi performans olarak iyi durumda. Bugün öyle gerekti, Novak'la başlama düşüncemiz oldu."

"Beşiktaş geçen hafta önemli bir galibiyet aldı. Bizim de gidişatımız iyi. Geçen hafta kazandık. Onu devam ettirmek istiyoruz. İstediğimiz 3 puanı alıp yolumuza devam ederiz inşallah."

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Erol Bulut'tan derbi yorumu!
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