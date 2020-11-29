Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin ilk 11'leri belli oldu

Süper Lig'in 10. haftasında ezeli rakipler Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor.

20 puanlı Fenerbahçe kazanarak şampiyonluk yolundaki iddiasını güçlendirmek isterken, 1 maç eksiğiyle 13 puanı bulunan Beşiktaş ise rakibini yenerek zirveye yaklaşmanın hesaplarını yapıyor.

Erol Bulut'un öğrencileriyle, Sergen Yalçın'ın talebeleri arasındaki kapışma saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports HD1'den naklen yayınlanacak.

Ülker Stadyumu'ndaki müsabakayı ise Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

İLK 11'LER BELLİ OLDU...

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Lemos, Tisserand, Novak, Sosa, Gustavo, Ozan, Pelkas, Perotti, Cisse.

Beşiktaş: Utku, Rosier , Necip, Montero, Rıdvan, Josef, Atiba, Mensah, Ghezzal, Larin, Aboubakar.

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ'A KARŞI ÜSTÜN...

İki ekip bugüne kadar tarihlerinde 351 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Fenerbahçe 133 galibiyet elde ederken, 125 maçı da Beşiktaş kazandı. 93 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe'nin attığı 485 gole Beşiktaş 443 golle cevap verdi. İki ezeli rakip lig maçlarında ise 128 kez mücadele etti. Bu karşılaşmalarda Fenerbahçe'nin 47, Beşiktaş'ın 40 galibiyeti bulunuyor. 41 karşılaşma da berabere bitti.

Ligdeki karşılaşmalarda Fenerbahçe 144 gol atarken, Beşiktaş ise 143 kez fileleri havalandırdı. Ezeli rakiplerin son mücadelesinde, Beşiktaş rakibini 2-0 mağlup etmişti. Bu mücadelede siyah-beyazlıların ikinci golünde asisti Caner Erkin yaparken, golü de Gökhan Gönül atmıştı.

SON MAÇ BEŞİKTAŞ'IN...

Fenerbahçe ile Beşiktaş rekabetindeki son maçı siyah-beyazlı ekip kazandı. Geçtiğimiz sezonun 33. haftasında Vodafone Park'ta oynanan karşılaşma, Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. Siyah-beyazlıların gollerini Domagoj Vida ve Gökhan Gönül kaydetmişti.

BEŞİKTAŞ SON 26 MAÇTA 5 KEZ KAZANABİLDİ...

Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında son maçlarda kazanmakta zorlanıyor. Siyah-beyazlı takım, rakibiyle oynadığı son 26 derbiden sadece 5'ini galibiyetle tamamlayabildi. Fenerbahçe bu dönemde 12 kez kazandı. Söz konusu periyotta iki takım arasındaki 9 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

EROL BULUT BEŞİKTAŞ'A KARŞI İLK GALİBİYETİNİN PEŞİNDE...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, daha önce Yeni Malatyaspor ve Alanyaspor'un başında Beşiktaş'a karşı çıktığı 6 maçın 5'inden mağlubiyetle ayırılırken, 1 defa da berabere kaldı.

Öte yandan Erol Bulut, Fenerbahçe'nin başında ilk kez Beşiktaş'a karşı mücadele ediyor.



SERGEN YALÇIN: 3 - FENERBAHÇE: 5...



Beşiktaş Teknik Direktör Sergen Yalçın, sarı-lacivertli rakibine karşı 6'sı lig, 2'si kupa olmak üzere teknik adam olarak 8 maça çıktı. 48 yaşındaki teknik adam, bu maçlarda 3 galibiyet alırken, 5 kez de kaybetti.

SERGEN YALÇIN: 1 - EROL BULUT: 1...

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Erol Bulut ve Sergen Yalçın, teknik adamlık kariyerlerinde 3. kez karşı karşıya geliyor. Geçtiğimiz sezon Erol Bulut, Aytemiz Alanyaspor'u çalıştırırken, ligin ilk yarısında Sergen Yalçın'ın hocalığını yaptığı Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 3-2 mağlup etmeyi başarmıştı. Bu mücadelenin ilk yarısında Alanyaspor 3-0 öne geçerken, Sergen Yalçın'ın ekibi Yeni Malatyaspor, ikinci yarıda 2 gol bulmuş ancak sahadan puansız ayrılmıştı.

Ligin ikinci yarısında Beşiktaş'ın başına geçen Yalçın, bu kez Alanyaspor deplasmanında siyah-beyazlı ekibin hocası olarak boy gösterdi. Erol Bulut'un ekibi bu maçta Juniors Fernandes'in golüyle ilk yarıyı önde kapatsa da, Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ı ikinci yarıda Burak Yılmaz'ın attığı gollerle rakibini 2-1 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrılmıştı. Teknik adamlık kariyerinde 2 kez karşılaşan Erol Bulut ve Sergen Yalçın, bu maçlarda birer galibiyet elde ederken, her ikisi de bu galibiyetleri deplasmanda yaşadı.