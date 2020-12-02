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Başkanı : Kendime güvendim merdiveni dik çıktım

Başkanı , " avlanırken sürüyü izler, kim aksıyor diye bakarlar. Kendime güvendim, merdiveni dik çıktım. Umarım bizi avlamazlar.” dedi.

Giriş Tarihi: 2.12.2020 ABONE OL
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Kendime güvendim merdiveni dik çıktım
1905 GALATASARAYLI
Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD) tarafından düzenlenen 'Sarı-kırmızı kareler fotoğraf ve video yarışması' dün gerçekleştirilirken Başkan Mustafa Cengiz de törene katılanlar arasındaydı. Türk Telekom Stadı'ndaki törende Başkan Cengiz GSYİAD'a verdikleri tüm destekler için teşekkür etti. Toplantıda kısa da bir konuşma yapan Başkan, sağlık durumu ve sarı-kırmızılı kulüpteki gelişmeler hakkındaki soruya şu yanıtı verdi: "Vahşi hayvanlar avlanırken sürüyü izler. Sürüde kim aksıyor diye bakarlar. Ben de şimdi kendime güvendim. Merdivenden dik çıktım. Giderek toparlıyorum. Umarım bizi avlamazlar."

ASLAN'DA SEÇİM RESMEN İPTAL
Galatasaray, 26 Aralık'ta yapılması planlanan Olağanüstü Seçim Genel Kurulu'nun iptal edildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı'nın pandemi nedeniyle aldığı erteleme kararı hatırlatılırken, "Olağanüstü Seçim Genel Kurul toplantısı yapılmasına dair 10 Kasım 2020 tarih ve 45 sayılı yönetim kurulu kararının iptaline karar verilmiştir" denildi.

5 OYUNCUDAN DÖRDÜ NEGATIF
MILLI maçlar için verilen arada Kovid-19 testleri pozitif çıkan 5 oyuncudan dördünün testlerinin ikişer kez negatif olduğu açıklandı. Oyuncuların bireysel çalışmalara başladığı aktarılırken, bu isimlerin Hatay maçından iki gün önce yapılacak testlerde negatif çıkmaları durumunda kadroda olmalarının önünde de engel kalmayacak. Testi negatif çıkan diğer oyuncu ise 9 Aralık'a kadar müsabakalara katılamayacak.

SABAH SPOR'A SARI-KIRMIZI ÖDÜL
SABAH Gazetesi Spor Servisi Foto Muhabiri Mustafa Nacar'ın bir karesi de mansiyon ödülüne layık görüldü. Çok sayıda eserin katıldığı değerlendirmede 12 fotoğraf dereceye girerken, Nacar'a plaketini Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz verdi.

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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Kendime güvendim merdiveni dik çıktım
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