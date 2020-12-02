Okan Buruk'tan İrfan Can sözleri

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Leipzig'e 4-3 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadeleye kötü başladıklarını belirten Buruk, "İlk maçtan beri kaybettiğimiz tüm maçlarda bunu yaşadık. Maça iyi başlamadık. İlk Leipzig maçı, Manchester deplasmanı, bu maç, kötü başlangıçlar yaptık. Oyunun devamında çevirmeye çalıştık. Planımız önde baskı yapıp, rakibin yarı sahasında kazandığımız toplarla rakip kaleye gitmekti. Birkaç baskıdan kazandığımız topla ilk yarıda pozisyona girdik, onun dışında rakibe kolay pozisyonlar verdik." şeklinde konuştu.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ TEMPOSUNA ÇIKTIK"

Şampiyonlar Ligi temposunda oynayabildiklerini dile getiren deneyimli hoca, "İkinci yarının başından maçın sonuna kadar oyunun daha çok hakimiydik, rakibe daha çok baskı yaptık. Tempomuzu kabul ettirdik ve zaman zaman da daha yüksek tempoya çıktık. Süper Lig ile Premier Lig ve Bundesliga'yı tempo olarak karşılaştırıyoruz, Şampiyonlar Ligi'nde de yüksektir ve biz bu tempolara çıktık. 3-3'ü de bulduk, belki 1 gol daha atabiliriz diye düşündük. Bugün baktığımızda yiyeceğimiz golleri yemedik, yemeyeceğimiz golleri çarpmalarla yedik. Futbolda her şey var. Ben oyuncularımı performansları nedeniyle tebrik ediyorum. İrfan'ın 2. yarıdaki oyunu bize katkı sağladı. Kolay goller yedik, kolay da şanslar elde ettik, kazanabilirdik." ifadelerini kullandı.

İRFAN CAN SÖZLERİ

3 golle yıldızlaşan İrfan Can'ın performansını değerlendiren Buruk, "İrfan Can Kahveci için Şampiyonlar Ligi çok önemli. Bu sezon başında konuştuğumuzda, Şampiyonlar Ligi'nin önemini, iyi takımlarda Avrupa'da oynamak istiyorsa iyi futbol ortaya koyması gerektiğini söyledik. Bugün hem ofansif, hem defansif anlamda iyi oynadı. 3 tane çok güzel gol attı, bu çok önemli, çok değerli. 3 gol de ceza sahası dışından. Onun değerini ortaya çıkaracak bir şey bu. Demba Ba ile dün de bunu konuştuk, İrfan'ın çok kaliteli olduğunu, çok daha iyi yerlerde olması gerektiğini ve olabileceğini söyledik. Her maç bu performansı ortaya koyması gerekiyor." ded,.